Tisíce zaměstnanců Mety nahradila AI. Zuckerbergův muž spustil interní revoluci

  13:42
Společnost Meta zrychluje proměnu v technologickou firmu řízenou umělou inteligencí. V čele interní revoluce stojí její technologický šéf Andrew Bosworth, dlouholetý spolupracovník Marka Zuckerberga, který prosazuje tvrdé změny jako je sběr dat z pracovních počítačů, ústup od tradičního řízení týmů či přesuny tisíců zaměstnanců do rolí spojených s AI.
Andrew Bosworth, technologický šéf společnosti Meta a dlouholetý spolupracovník Marka Zuckerberga. (6. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Andrew „Boz“ Bosworth má v Metě pověst manažera, který nebalí nepříjemné věci do měkkých formulací. Právě proto na něj Mark Zuckerberg vsadil ve chvíli, kdy chce firmu s více než sedmdesáti tisíci zaměstnanci přenastavit na provoz, v němž budou stále větší část práce vykonávat nástroje umělé inteligence a lidé je budou spíše řídit, kontrolovat a zlepšovat, informoval list The Wall Street Journal.

Napětí ve firmě vyvolalo mimo jiné rozhodnutí monitorovat aktivitu zaměstnanců na firemních zařízeních. Získaná data mají pomoci při vývoji AI agentů, kteří se učí ovládat počítače a přebírat část běžných úkolů. Část pracovníků proti tomu protestovala a žádala možnost se ze sledování vyvázat. Bosworth podle dostupných informací odpor odmítl a zaměstnancům vzkázal, že osobní věci nemají vyřizovat na firemních počítačích.

Tento přístup dobře zapadá do jeho dlouhodobé role: v Metě často funguje jako člověk, který prosazuje nepopulární rozhodnutí a zároveň tak na sebe stahuje část kritiky, která by jinak mířila přímo na Zuckerberga. V interním sdělení zaměstnancům popsal budoucnost, v níž lidé nebudou všechny úkoly vykonávat sami, ale budou spíše zadávat směr, kontrolovat výsledky a pomáhat systémům se zlepšovat. „Už teď vidíme, že některé úkoly, které dříve trvaly hodiny, nyní zabírají jen pár minut,“ uvedl Bosworth.

Tisíce propuštěných zaměstnanců

Meta zároveň provedla výrazné personální zásahy. Propustila osm tisíc lidí a dalších sedm tisíc přesunula na pozice související s AI. Tyto kroky posilují obavy části zaměstnanců, kolik lidské práce bude firma po dokončení transformace ještě potřebovat.

Bosworthův vliv ve firmě sahá hluboko do minulosti Facebooku. Do společnosti nastoupil v roce 2006, kdy měla méně než stovku zaměstnanců. Podílel se na zavedení News Feedu, jedné z klíčových funkcí Facebooku, která tehdy vyvolala kritiku kvůli soukromí, ale zásadně zvýšila aktivitu uživatelů. Později pomáhal převést reklamní byznys firmy do mobilní éry, což se stalo jedním ze základů dnešní síly Mety na digitálním reklamním trhu.

Jeho kariéru však provázejí i kontroverze. V minulosti vzbudil odpor interním memorandem, v němž obhajoval extrémní důraz na propojování lidí, i když by platforma mohla být zneužívána. Později tvrdil, že text měl vyvolat debatu a pomohl ovlivnit vývoj bezpečnostních nástrojů. Kritiku sklízel také za přímočarý styl komunikace a politické komentáře.

Nepostradatelný i těžce stravitelný

Výraznou zkouškou pro něj byl metaverse. Právě Bosworth vedl divizi virtuální a rozšířené reality, když se Facebook přejmenoval na Metu a vsadil na digitální světy. Tento směr se však potýkal s technickými problémy, slabším zájmem uživatelů a vysokými náklady. Firma se od té doby začala více soustředit na projekty s větší dynamikou, například chytré brýle s AI.

Nová mise tak může být podle WSJ pro Boswortha ještě významnější než metaverse. Vedle proměny každodenní práce má dohlížet také na novou organizaci zaměřenou na aplikované AI inženýrství, která má podpořit vývoj modelů schopných soupeřit s konkurenty typu OpenAI či Anthropic.

Zuckerberg od něj nyní očekává, že pomůže z velké korporace udělat firmu schopnou fungovat rychlostí startupu. A Bosworth zjevně nehodlá postupovat opatrně. Jeho metoda je spíše rychlý řez než pomalé přesvědčování. Právě proto může být pro vedení Mety nepostradatelný, i když pro část zaměstnanců těžce stravitelný, uzavírá americký deník.

