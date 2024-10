Meta zrušila účty sledující soukromá letadla známých osobností

Účty na sociálních sítích Facebook, Instagram a Threads, které Meta vlastní, sdílely polohu soukromých letadel na základě veřejně dostupných letových údajů, píše deník Le Monde.

Většinu z těchto účtů vedl student vysoké školy na Floridě Jack Sweeney, který se stal přední osobností v oblasti sledování soukromých letů. Sleduje také například lety guvernéra Rona DeSantise, celebrity Kim Kardashianové, zakladatele firmy Amazon Jeffa Bezose a spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese.

Meta podle Sweeneyho neposkytla majitelům zrušených účtů žádné zdůvodnění. Skupina nicméně americkému médiu TechCrunch sdělila, že účty představovaly pro jednotlivce riziko fyzické újmy a že rozhodnutí bylo přijato po dohodě s její nezávislou dozorčí radou, napsal portál Independent.

Vance’s charter 737 had an emergency landing due to a door seal malfunction. https://t.co/JKZk2BVh5G — Jack Sweeney (@Jxck_Sweeney) August 16, 2024

„Má to novinářskou hodnotu, odhaluje to mnoho aspektů práce ředitelů společností nebo jaká partnerství by moha být uzavřena,“ řekl Sweeney o své aktivitě televizní stanici NBC News. „Také to přináší povědomí o samotném faktu, že létají, a o klimatické stránce věci,“ řekl Sweeney.

Meta tímto krokem následuje firmu X, dříve Twitter, která v roce 2022 zakázala řadu podobných účtů na pokyn svého šéfa Elona Muska. Zveřejňované informace o poloze jeho letadla podle něj ohrožovaly bezpečnost jeho rodiny. Síť X však tolerovala účet sledující pohyb Muskova letadla s odstupem nejméně 24 hodin.