Akcie firmy Meta Platforms prudce klesly, jsou nejníže ze sedm let

Akcie sedmi největších technologických společností ve Spojených státech za poslední rok ztratily asi tři biliony dolarů tržní hodnoty, píše portál CNBC.

Zisk Mety klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o více než polovinu na 4,4 miliardy dolarů (zhruba 107 miliard Kč), tržby se snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů (700 miliard Kč). Společnost navíc varovala před růstem nákladů a sdělila, že ztráty v divizi, která má na starosti vývoj virtuálního světa metaverse, se příští rok zrychlí.

Podnikání firmy ohrožuje řada problémů, mezi něž patří silná konkurence firem TikTok či Amazon na trhu s reklamou. Tržby podniku negativně ovlivnily také změny společnosti Apple v ochraně osobních údajů v operačním systému iOS. Miliardy dolarů už také Meta vložila do vývoje metaversa, který jí má zaručit příští růst, uvedl portál BBC.

Šéf společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg ve středu uvedl, že firma čelí krátkodobým problémům. Meta se podle něj soustřeďuje na to, aby se stala efektivnější. Zuckerberg také naznačil, že se v Metě sníží počet pracovních míst a že podnik může být příští rok menší. Zuckerberg firmu ještě s názvem Facebook založil na univerzitě téměř před 20 lety.

Meta ještě loni díky tržní hodnotě přes bilion dolarů patřila k pěti nejhodnotnějším americkým společnostem. Nyní už je to jen 270 miliard dolarů a firma se nevejde ani do dvacítky nejhodnotnějších společností v USA.

Velká pětka technologických akcií, do které patří Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft a Meta spolu s Applem a Teslou letos dohromady ztratily tři biliony dolarů tržní hodnoty. Většinu ztrát vykázalo šest firem bez Applu, který ztratil asi 35 miliard dolarů tržní hodnoty, v přehledu největších technologických hráčů jej však nelze opomenout. Celkové ztráty by ale byly ještě mnohem větší, pokud by se nevzpamatovaly akcie Netflixu. Ty zpevňují po nedávné zprávě, že firma ve třetím čtvrtletí zastavila odliv předplatitelů.