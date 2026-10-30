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Meta se dohodla s dvěma dospívajícími uživatelkami na mimosoudním vyrovnání

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  19:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním vyrovnání sporu se dvěma dospívajícími uživatelkami, které ji zažalovaly za údajně návykový charakter sociálních sítí Facebook či Instagram.

Meta už letos souhlasila s odškodným 18 miliard dolarů (asi 390 miliard Kč) v podobném sporu s americkými státy.

Metu a společnost Snap, která provozuje síť Snapchat, zažalovaly 16letá dívka ze státu Illinois identifikovaná jako S.J. a o dva roky starší K.D.B. ze státu Mississippi.

Tvrdily, že sociální sítě provozované zmíněnými společnostmi sledují od svých devíti let a že to narušilo jejich duševní zdraví či příjem potravy. Tvůrci podle nich záměrně vtiskli sítím návykový charakter, například prostřednictvím automatického přehrávání příspěvků či nekonečného scrollování.

„Máme radost, že se nám podařilo tento spor dovést ke spravedlivému konci pro naši klientku,“ uvedla advokátka starší z dívek Emily Jeffcottová. Podle ní je potřeba dál bojovat za zvýšení bezpečí dětí ve světě sociálních médií.

Meta má zaplatit téměř 12 miliard. Soud jí vytkl újmu způsobenou dětem

Spor s první dívkou Meta urovnala před několika dny, s druhou pak dnes, dva dny poté, co soud v Los Angeles začal vybírat porotu, jež měla o případu rozhodovat.

Mluvčí společnosti uvedl, že mimosoudní urovnání jsou běžnou součástí testovacích případů, jako je tento. Podobných žalob jsou v současnosti podány tisíce a případný verdikt poroty by mohl mít vliv na osud dalších sporů.

„Budeme se nadále soudně bránit a stojíme si za tím, co děláme,“ doplnil podle Reuters mluvčí Mety.

Obě dívky se už dočkaly mimosoudního odškodnění od provozovatelů platforem TikTok a YouTube.

Téměř tři desítky států USA firmu Meta v roce 2023 obvinily, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností.

Firma se stala rovněž terčem obvinění z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Meta se v srpnu dohodla na zmíněném mimosoudním urovnání ve výši 18 miliard dolarů.

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