Mosseri jako první z vedení žalovaných sociálních sítí a platforem předstoupil ve středu před porotu v kauze podané 20letou ženou vystupující pod iniciálami K.G.M., kterou web stanice CNN identifikoval jako Kaley.
Žaloba míří konkrétně na společnosti Google, YouTube a Meta (vlastnící a provozující mimo jiné Facebook a Instagram), a je vůbec první z více než 1 500 podobných případů, jež se mají dostat až před soud. Společnosti Snapchat a TikTok dosáhly dohody ještě před zahájením soudního řízení.
Řízení má trvat zhruba šest týdnů a právníci jej vnímají jako zkoušku argumentů, zda technologické firmy nesou odpovědnost za škody, které platformy podle žaloby způsobily dětem a teenagerům.
Právní zástupce žalobkyně Mark Lanier se při středečním výslechu Mosseriho soustředil na to, zda Instagram upřednostňuje růst a zisk před bezpečím nezletilých.
Připomněl například interní průzkum Mety mezi 269 tisíci uživateli, podle něhož 60 procent respondentů uvedlo, že v předchozím týdnu viděli nebo zažili šikanu. Zmínil také, že žalobkyně platformě podala přes 300 hlášení kvůli obtěžování. Mosseri podle BBC uvedl, že o tom nevěděl.
Obecnou tezi, že má tato sociální síť dělat maximum pro ochranu uživatelů, zejména mladých, šéf Instagramu uznal. „Je důležité rozlišovat mezi klinickou závislostí a problematickým užíváním,“ uvedl Mosseri s tím, že ovšem není odborníkem na léčbu závislostí.
„Na teenagery necílíme“
Žaloba popsala, že Kaley Instagram používala už od devíti let, tedy před minimální věkovou hranicí třinácti let. Před absolvováním základní školy na YouTube zveřejnila 284 videí. Ve středu se Lanier zeptal, zda Mosseri ví, že Kaley jednou strávila více než 16 hodin v jednom dni na Instagramu. „To zní jako problematické používání,“ řekl šéf sociální sítě.
Firma nedávno zavedla technologie pro odhad věku pomocí AI, které mají odhalovat uživatele zadávající nepravdivé datum narození, jejich přesnost však není jasná. Meta během procesu vyzdvihla nové ochranné prvky včetně tzv. „teen účtů“ s výchozím nastavením přísnějších omezení obsahu a soukromí.
Mosseri u soudu odmítl, že by Instagram cílil konkrétně na teenagery kvůli zisku. „Na teenagerech vyděláváme méně peněz než na jakékoli jiné demografické skupině na platformě. Teenageři neklikají na reklamy a nemají moc peněz na utrácení,“ vysvětlil.
Meta se brání i tím, že příčinou psychických potíží žalobkyně byly především okolnosti v jejím osobním a rodinném životě. Firma citovala výpovědi terapeutů, kteří podle ní nepovažovali Instagram za klíčový faktor.
Nebezpečná falešná krása
Ve prospěch obhajoby hraje i paragraf 230 amerického zákona o komunikaci, jenž platformám poskytuje širokou ochranu před odpovědností za uživatelský obsah. Soudkyně Carolyn Kuhlová proto stranám nařídila, aby se při výslechu vyhýbaly otázkám týkajícím se konkrétního obsahu a některých mechanismů moderace.
Silnou část sporu tvoří i takzvané „zkrášlovací“ filtry. Lanier citoval interní e-maily z roku 2019, v nichž se uvnitř firmy debatovalo, zda filtry měnící rysy obličeje nepřispívají k poruchám vnímání vlastního těla a tlaku na kosmetické zákroky. Mosseri vypověděl, že Instagram původně zamýšlel plošný zákaz filtrů deformujících obličej, později však byl přístup upraven: některé „plastické“ filtry měly být zakázány, u jiných změn rysů (například zvětšení rtů či zeštíhlení nosu) se podle něj přistoupilo spíše k omezení doporučování.
Napětí kolem případu ilustroval i dav před soudní budovou. S fotografií své dcery Mii, která v roce 2021 ve věku 14 let spáchala sebevraždu, přicestoval z Londýna do Los Angeles Mariano Janin, aby byl svědkem procesu. „Kdyby změnili svůj obchodní model, bylo by to jiné,“ uvedl. „Měli by chránit děti. Mají k tomu technologii, mají na to prostředky.“
V procesu se očekávají i další důležité výpovědi, mimo jiné ředitele Mety Marka Zuckerberga či šéfa YouTube Neala Mohana. Porotci rovněž vyslechnou výpovědi bývalých zaměstnanců Mety, kteří dali výpověď a upozornili na problém závislosti dětí na sociálních sítích.