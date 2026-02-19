Šéf technologického giganta je součástí přelomového procesu, který může nastartovat velké změny v oblasti sociálních sítí. Za žalobou stojí dnes již dvacetiletá Kaley, která obvinila společnosti Meta a YouTube z úmyslného vývoje sítí tak, aby byly návykové, píše CNN.
Kaley soudcům v Los Angeles spolu se svou matkou sdělila, že sociální sítě začala používat již v útlém věku. Sociální sítě ale měly mladé ženě vyvolat úzkosti, které přetrvávají dodnes. Bojovat musela i se sebevražednými myšlenkami. Kaley argumentuje i tím, že s podobnými problémy rozhodně není nejen v USA jediná.
Žádný podobný spor zatím nedošel tak daleko
Meta momentálně čelí až 1 500 dalším velmi podobným soudním sporům. Žádný z nich ale ještě nepostoupil tak daleko. To, že sociální sítě zkazily některým dětem život, tak potvrzují i jiní. Mimo jiné proto ve středu do budovy soudu v Los Angeles dorazila i početná skupina dalších rodičů. Tito rodiče tvrdí, že některé děti v důsledku používání sociálních sítí také zemřely.
Zuckerberg soudcům tvrdil, že pravidla Facebooku a Instagramu jsou nastavená jasně. Nemohou je používat děti mladší 13 let. Advokát Mark Lanier, který zastupuje žalující stranu, má ale jiný názor. Argumentoval interním dokumentem společnosti Meta z roku 2015, ve kterém podle Laniera společnost Meta uváděla, že Instagram v té době používaly asi 4 miliony dětí mladších 13 let.
Lanier soudcům rovněž řekl, že sociální síť Instagram začala vyžadovat po uživatelích datum narození při registraci až v prosinci rok 2019. Kaley, která se připojila na Instagram už ve svých devíti letech, tedy ze strany Instagramu nebyla na věk vůbec dotázána, což považuje za problematické.
Zuckerberg obvinění odmítá
„V té době panovaly obavy o ochranu soukromí,“ reagoval na názor Marka Laniera generální ředitel Mark Zuckerberg. Ten k tomu zároveň dodal, že psychické problémy Kaley souvisí hlavně se složitou rodinnou situací, se kterou se mladá žalobkyně musela v posledních letech vypořádávat. To, že by tyto potíže souvisely s technologiemi, Zuckerberg jasně odmítl.
Lanier soudcům rovněž představil aktuální statistiky o používání sociálních sítí. Konkrétně zmínil krátká videa, která jsou známá pod názvem reels. Kvůli nim totiž měl čas strávený na Instagramu a Facebooku vzrůst na historická maxima. Právník Lanier k tomu řekl, že tento fakt souvisí i s nastolenou interní strategií Mety. Cílem podle něj totiž je, aby Instagram byl oblíbenější než konkurenční TikTok. „Nastolený byznys model jde proti psychickému zdraví mladých uživatelů,“ tvrdí advokát.
O tom, jak tento soudní spor dopadne, má být jasno za několik týdnů až měsíců. Experti ale čekají, že půjde o průlomový rozsudek, který do velké míry může změnit současné fungování sociálních sítí i po celém světě.
Soud v Los Angeles každopádně stojí před nelehkým rozhodnutím. Na jedné straně bude řešit, jestli Meta udělala pro ochranu svých nejmladších uživatelů maximum. Na té druhé ale budou soudci rozhodovat také o tom, jestli to byla právě sociální síť Instagram, která podstatně vedla ke vzniku psychických potíží u Kaley, uzavírá CNN.