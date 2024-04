Centra měst se hodí pro práci i zábavu. K bydlení nelákají, zjistil průzkum

Společnost Gensler provedla průzkum mezi 26 tisíci obyvatel 92 centrálních čtvrtí ve třiapadesáti městech z celého světa. Zahrnula do něj jak ta největší, jako je New York, Tokio, Šanghaj a Bombaj, i ta menší jako třeba San Antonio v Texasu nebo Raleigh v Severní Karolíně. Závěry průzkumu shrnula agentura Bloomberg.

Největší část respondentů hodnotila své městské centrum pozitivně kvůli stravování v restauracích, zábavě a nakupování. Téměř tři čtvrtiny dotázaných souhlasily také s tím, že centra jsou skvělým místem pro práci.

Jako místo k bydlení či místo pro založení rodiny už ale městská jádra nedominují. Zakládat rodinu nebo vychovávat děti uprostřed metropole nechce ani polovina lidí. V tomto ohledu si o něco lépe vedla centra těch opravdu velkých měst, s více než dvaceti miliony obyvatel.

„Centra musí poskytovat příležitosti k zábavě a objevování nových věcí, aby byla přitažlivá pro širší vrstvy obyvatel,“ konstatuje zpráva výzkumného institutu Gensler.

Podle průzkumu přibližně dvě třetiny hybridních pracovníků, tedy těch, kteří kombinují práci částečně z domova a z kanceláře a jejichž kanceláře se nacházejí v centru města, navštěvují městskou čtvrť i ve dnech, kdy pracují na dálku. Až 58 procent tohoto typu zaměstnanců využívá pro práci v centru i další prostory jako jsou kavárny, restaurace nebo a sdílené pracovní prostory.

Pesimistická Evropa i USA

Když výzkumníci porovnávali kvalitu života v městských centrech v různých světových regionech, zjistili, že nejhůř si vedla Severní Amerika a Evropa. V těchto regionech označilo střed měst za skvělá místa k žití pouhých 53 procent dotázaných. Severní Amerika je na tom nejhůř i z pohledu založení rodiny či výchovy dětí.

„Tento rozdíl lze částečně vysvětlit demografickými údaji účastníků průzkumu. V Evropě i na severu Ameriky velká část respondentů do centra jen dojíždí a hodnotí to ze své perspektivy. V jiných částech světa lidé v centru častěji také bydlí a vidí to pak ze svého pohledu optimističtěji,“ uvedla pro Bloomberg Sofie Songová, která výzkum ve společnosti Gensler vedla.