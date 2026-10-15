Nepříznivá nálada v Německu přetrvává navzdory tomu, že se německé hospodářství po několika letech stagnace začíná zotavovat. Otázkou ale podle agentury Bloomberg zůstává, zda zlepšení ekonomiky dokáže Merzovi pomoci i v jeho politice.
Příznivější zprávy nyní přicházejí především z německého průmyslu a stavebnictví. Německé ministerstvo hospodářství začátkem října zvýšilo odhad letošního růstu ekonomiky na 1,3 procenta, což je více než dvojnásobek původní prognózy. Za zlepšením stojí zejména vyšší veřejné výdaje a vývoz.
Pomáhá i rostoucí poptávka po automatizaci
V posledních měsících se daří například i stavební společnosti Habau Deutschland z durynského Heringenu, která letos zaznamenala meziroční nárůst objednávek o 15 procent.
Podnik se zaměřuje mimo jiné na výstavbu logistických center a v posledních měsících získal několik nových rozsáhlých projektů. „Do budoucnosti se rozhodně díváme s optimismem,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ředitel společnosti Hauke Lattmann.
Podobně zdárně si vede německý výrobce elektrotechniky WAGO, kterému pomáhá rostoucí poptávka po automatizaci a rozšiřování datových center. Společnost loni zvýšila tržby o osm procent a do rozvoje svých provozů po celém světě vložila 125 milionů eur (tři miliardy korun).
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Vysoké ceny surovin jako trvající komplikace
Zlepšující se výsledky jednotlivých podniků nicméně ještě neznamenají, že má německé hospodářství nejhorší období definitivně za sebou. Firmy nadále upozorňují na vysoké ceny surovin či problémy v dodavatelských řetězcích.
Největší problémy pociťují energeticky náročné podniky a automobilky, které čelí rostoucí konkurenci z Číny i americkým clům. Výroba automobilů přitom v Německu přímo zaměstnává přibližně 690 tisíc lidí. Na její výsledky jsou navázány další stovky tisíc pracovních míst.
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Kancléř Friedrich Merz se snaží situaci řešit prostřednictvím hospodářských a sociálních reforem. Prosazuje změny důchodového a zdravotního systému, omezení administrativy a snížení nákladů zaměstnavatelů.
Některé jeho návrhy však vyvolávají kritiku. Část veřejnosti pobouřily také kancléřovy výroky o čerpání nemocenské a požadavcích zaměstnanců na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. „Kancléř musí vládě i zemi nabídnout cíl, který přesáhne úsporná opatření a požadavky, aby lidé prostě více pracovali,“ uvedla pro agenturu Bloomberg politoložka Ursula Münchová.
Merze nečeká lehká práce
Dosavadní průzkumy ukazují, že příznivější ekonomický výhled zatím k obnovení důvěry v kancléře nestačí. Nespokojenost s vládou se výrazně projevila už při zářijových zemských volbách. Merzova Křesťanskodemokratická unie zaznamenala neúspěch v Sasku-Anhaltsku i Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde posílila protiimigrační Alternativa pro Německo. V Berlíně naopak zvítězila levicová strana Die Linke.
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Podle Bloomberg stojí za nepříznivými výsledky Merze stojí mimo jiné obavy z rostoucích životních nákladů, nejistota na pracovním trhu a dlouhodobá nedůvěra vůči zavedeným politickým stranám. Mezi příznivci AfD má být odmítání současné vlády nejvýraznější. Podle průzkumu institutu Infratest dimap je s jejím působením spokojeno pouze jedno procento voličů této strany, uzavírá agentura.