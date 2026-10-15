Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Německá ekonomika se zvedá. Merzovi to však nepomáhá, jeho návrhy kritizují

Autor:
  15:10
Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026) | foto: ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....
Spolupředsedové německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová a...
Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v Bruselu (22. ledna 2026)
46 fotografií
Německému kancléři Friedrichu Merzovi se nedaří získat důvěru veřejnosti. Podle říjnového průzkumu ARD-DeutschlandTrend je s jeho prací spokojeno pouze deset procent Němců. Celých 86 procent dotázaných navíc vnímá současnou situaci v zemi spíše s obavami.

Nepříznivá nálada v Německu přetrvává navzdory tomu, že se německé hospodářství po několika letech stagnace začíná zotavovat. Otázkou ale podle agentury Bloomberg zůstává, zda zlepšení ekonomiky dokáže Merzovi pomoci i v jeho politice.

Příznivější zprávy nyní přicházejí především z německého průmyslu a stavebnictví. Německé ministerstvo hospodářství začátkem října zvýšilo odhad letošního růstu ekonomiky na 1,3 procenta, což je více než dvojnásobek původní prognózy. Za zlepšením stojí zejména vyšší veřejné výdaje a vývoz.

Pomáhá i rostoucí poptávka po automatizaci

V posledních měsících se daří například i stavební společnosti Habau Deutschland z durynského Heringenu, která letos zaznamenala meziroční nárůst objednávek o 15 procent.

Podnik se zaměřuje mimo jiné na výstavbu logistických center a v posledních měsících získal několik nových rozsáhlých projektů. „Do budoucnosti se rozhodně díváme s optimismem,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ředitel společnosti Hauke Lattmann.

Podobně zdárně si vede německý výrobce elektrotechniky WAGO, kterému pomáhá rostoucí poptávka po automatizaci a rozšiřování datových center. Společnost loni zvýšila tržby o osm procent a do rozvoje svých provozů po celém světě vložila 125 milionů eur (tři miliardy korun).

Německo chce do roku 2045 skončit s fosilními palivy. Představilo nový plán

Vysoké ceny surovin jako trvající komplikace

Zlepšující se výsledky jednotlivých podniků nicméně ještě neznamenají, že má německé hospodářství nejhorší období definitivně za sebou. Firmy nadále upozorňují na vysoké ceny surovin či problémy v dodavatelských řetězcích.

Největší problémy pociťují energeticky náročné podniky a automobilky, které čelí rostoucí konkurenci z Číny i americkým clům. Výroba automobilů přitom v Německu přímo zaměstnává přibližně 690 tisíc lidí. Na její výsledky jsou navázány další stovky tisíc pracovních míst.

Německo mění pravidla placení. Podniky budou muset přijímat i digitální platby

Kancléř Friedrich Merz se snaží situaci řešit prostřednictvím hospodářských a sociálních reforem. Prosazuje změny důchodového a zdravotního systému, omezení administrativy a snížení nákladů zaměstnavatelů.

Některé jeho návrhy však vyvolávají kritiku. Část veřejnosti pobouřily také kancléřovy výroky o čerpání nemocenské a požadavcích zaměstnanců na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. „Kancléř musí vládě i zemi nabídnout cíl, který přesáhne úsporná opatření a požadavky, aby lidé prostě více pracovali,“ uvedla pro agenturu Bloomberg politoložka Ursula Münchová.

Merze nečeká lehká práce

Dosavadní průzkumy ukazují, že příznivější ekonomický výhled zatím k obnovení důvěry v kancléře nestačí. Nespokojenost s vládou se výrazně projevila už při zářijových zemských volbách. Merzova Křesťanskodemokratická unie zaznamenala neúspěch v Sasku-Anhaltsku i Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde posílila protiimigrační Alternativa pro Německo. V Berlíně naopak zvítězila levicová strana Die Linke.

Německá vláda prosazuje celoevropskou akci proti čínské konkurenci v autoprůmyslu

Podle Bloomberg stojí za nepříznivými výsledky Merze stojí mimo jiné obavy z rostoucích životních nákladů, nejistota na pracovním trhu a dlouhodobá nedůvěra vůči zavedeným politickým stranám. Mezi příznivci AfD má být odmítání současné vlády nejvýraznější. Podle průzkumu institutu Infratest dimap je s jejím působením spokojeno pouze jedno procento voličů této strany, uzavírá agentura.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

Německá ekonomika se zvedá. Merzovi to však nepomáhá, jeho návrhy kritizují

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německému kancléři Friedrichu Merzovi se nedaří získat důvěru veřejnosti. Podle říjnového průzkumu ARD-DeutschlandTrend je s jeho prací spokojeno pouze deset procent Němců. Celých 86 procent...

15. října 2026  15:10

Špičkové sedačky pro BMW budou vyrábět v Chebu, produkci využije v modelu iX1

V novém závodě společnosti Grammer Jifeng Automotive Seating se budou vyrábět...

Společnost Grammer Jifeng Automotive Seating otevřela svůj nový výrobní závod v Business Parku Cheb South. Grammer Jifeng bude v Chebu vyrábět komponenty do interiérů vozidel, především vysoce...

15. října 2026  14:41

Podzimní Paříž i Mallorca vyjde dráž. S nákupem letenek se nemusí vyplatit otálet

ilustrační snímek

Lety na letošní podzimní prázdniny jsou pro české cestující dražší než loni. Podle dat společnosti Kiwi.com vzrostla průměrná cena za cestujícího meziročně o 6,5 procenta, u letů na Vánoce pak o 8,3...

15. října 2026  14:25

Nejstarší restaurace v Londýně změnila majitele. Má být zachráněna navždy

Restaurace Rules dnes obývá dva propojené domy, jak prozrazuje odlišná podoba v...

Budova legendární restaurace Rules v londýnském Covent Garden, která funguje nepřetržitě od roku 1798 a hostila britské panovníky i slavné osobnosti jako Charles Dickens či Madonna, změnila majitele....

15. října 2026  13:41

V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíce od roku 2016

ilustrační snímek

Soudy v ČR letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot 618 společností, což je meziroční nárůst o sedm procent a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců...

15. října 2026  11:11,  aktualizováno  12:55

V obcích kolem Prahy 700, v Praze i osm tisíc. Jak se změní superdávka na bydlení

Superdávka obsahuje i složku na bydlení, strop je ale různě vysoký podle okresu.

Lidé žijící v nájmu v okolí Prahy mohou od října dosáhnout na výrazně vyšší uznatelné náklady na bydlení při žádosti o superdávku. Nové normativy už nerozdělují české města a obce podle počtu...

15. října 2026  12:41

Sedm hodin ve frontě na benzin. Ostrov Bali ochromil nedostatek paliva

Řidiči ve frontě u čerpací stanice v Denpasaru na Bali (14. října 2026)

Dlouhé fronty aut a motocyklů se tento týden tvoří u čerpacích stanic na indonéském ostrově Bali. Dodávky pohonných hmot zkomplikovaly technické problémy, špatné počasí a prudce rostoucí poptávka....

15. října 2026  10:55

Tržby výrobce Claude letí vzhůru. Anthropic láká investory před vstupem na burzu

Dario Amodei, šéf a spoluzakladatel společnosti Anthropic na ekonomickém fóru v...

Americká společnost Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby na 16,8 miliardy dolarů (zhruba 390 miliard korun). Oproti předchozímu čtvrtletí jde o nárůst...

15. října 2026  9:38

Balíčky z Číny opět podraží. K zavedenému clu přibude další poplatek

Premium
ilustrační snímek

Po zavedení cla od letošního července výrazně klesl počet levných položek dovážených do Česka z Číny. Zatím ale není jasné, zda lidé začali více nakupovat u tuzemských obchodníků, nebo asijská...

15. října 2026

Roboti už běhají, zvládnou i kung-fu. O budoucnosti ale rozhodnou jejich ruce

Čínský technik pracuje na robotovi TianGong Omni v pekingském centru X-Humanoid...

Lidská ruka dokáže s mimořádnou přesností uchopit drobný předmět, zavázat tkaničky nebo otočit klíčem v zámku. Napodobit její schopnosti je však pro roboty stále mimořádně obtížné. Právě tento...

15. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Netflix propustí tisícovku zaměstnanců. Nejvíce od roku 2022

Netflix nabízí tisíce filmů a seriálů. Pomocí tajných kódů se dostanete i ke...

Americký provozovatel internetové streamovací platformy Netflix propustí přibližně šest procent zaměstnanců, tedy zhruba tisícovku lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na interní...

14. října 2026  20:12

Nezkusíme to radši sami? Ministerstvo zvažuje svěřit výběr mýta státní firmě

Ilustrační snímek

Začátkem června si nechal ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) od vlády schválit novou mýtnou strategii, na základě které teď úředníci připravují podklady pro vypsání přechodného tříletého tendru...

14. října 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×