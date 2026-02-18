Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Jan Dvořák
  15:00
Firmy dnes masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, byznysový přínos při vývoji softwaru. Na tento problém odpovídá startup Navigara, který vyvinul nástroj umožňující technologickým lídrům objektivně měřit reálný vliv AI na výkon inženýrských týmů.
Fotogalerie

Navigaru spoluzaložil český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San Franciska, zatímco inženýrský tým rozvíjí v Praze. (18. února 2026) | foto: Navigara

V seed kole nyní startup získal investici ve výši 2,5 milionu dolarů. Vedl ji fond Inovo VC za účasti Rockaway Ventures a QQ Capital. Navigara tak získala podporu investorů zaměřených na technologické projekty s globální ambicí a praktickou aplikací umělé inteligence.

Společnost Navigara ještě před oficiálním uvedením produktu dosáhla ročního obratu ve výši 1 milionu dolarů. Spoluzaložil ji český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San Franciska, zatímco inženýrský tým rozvíjí v Praze. Právě tam vznikla technologie plně autonomních AI agentů, kteří se integrují přímo do vývojářského stacku, včetně nástrojů jako GitHub, GitLab, Jira či Linear. Tito agenti převádějí data do srozumitelných ukazatelů pro vedení technologických organizací.

„AI změnila způsob, jakým inženýři pracují, ale způsob, jakým vedení hodnotí jejich výkon, zůstal prakticky stejný. Navigaru jsme vytvořili proto, abychom nahradili domněnky konkrétními důkazy. Místo dalších přehledů poskytuje srozumitelná data umožňující řídit technologickou organizaci na základě faktů,“ říká Bachel.

Součástí řešení je také systematické vyhodnocení dopadu AI nástrojů prostřednictvím porovnání stavu před jejich zavedením a po něm, což firmám umožňuje lépe odlišit skutečný přínos od pouhé aktivity a identifikovat místa, kde vyšší objem práce nepřináší odpovídající efekt.

Mezi Prahou a San Franciskem

Bachel spoluzaložil Navigaru v roce 2022 na základě své dlouholeté zkušenosti z pozice CTO, kde se věnoval řízení technologických týmů. Impulsem k vybudování firmy byla mimo jiné i osobní zkušenost s leteckou nehodou, kterou přežil a která posílila jeho důraz na systematičnost, práci s rizikem a důsledné řízení procesů.

„Efektivita vývojářů je dnes zásadním tématem pro téměř všechny firmy, nejen pro ty čistě softwarové. Už před dvěma lety jsem v Googlu viděl, jak významná část kódu vzniká s pomocí umělé inteligence,“ říká Petr Šmíd, General Partner Rockaway Ventures. Na tento trend dnes podle něj naskočilo větší množství firem, které potřebují efektivně řídit spolupráci AI a vývojářských týmů.

„Zároveň nás zaujala ambice zakladatele, který pochopil, že pokud chce budovat globální firmu, musí být osobně přítomen ve Spojených státech. Schopnost spojit technickou odbornost s jasnou vizí mezinárodního růstu považujeme za klíčový předpoklad úspěchu,“ dodává Šmíd.

Aby mělo nasazení AI ve firmách opravdu smysl Navigara je navržena s důrazem na maximální bezpečnost. Běží v režimu pouze pro čtení a obvykle se nasazuje přímo v prostředí zákazníka – buď lokálně (v jeho infrastruktuře), nebo v privátním cloudu. Nesoustředí se na jednotlivé vývojáře ani na počet řádků kódu, ale na to, zda dodávka softwaru odpovídá strategii firmy, zlepšuje kvalitu a přináší měřitelný výsledek.

První z AI agentů propojuje kódování se strategickými cíli a byznysovými výsledky. Druhý AI agent objektivně hodnotí interní týmy i externí dodavatele podle jednotných metrik, a vše uzavírá AI agent, jež kvantifikuje přínos nástrojů umělé inteligence prostřednictvím
porovnání s historickými výchozími hodnotami.

Výkon versus šum

„Navigara řeší jeden z největších problémů spojených s nasazováním AI: oddělit skutečné zlepšení výkonu od šumu, který může vytvářet dojem pokroku. Jirka a jeho tým vybudovali systém, který přistupuje k řízení technologických týmů jako k měřitelné disciplíně, nikoli jako k otázce názoru nebo dojmu. Přesně to moderní organizace potřebují,“ říká Matt Małysz, partner Inovo VC.

Navigara

je technologická společnost vyvíjející software pro evaluaci dopadu inženýrské práce na byznys. Propojuje systémy jako GitHub či Jira a umožňuje sledovat soulad vývoje se strategií.

Svoje modely Navigara netrénuje na zákaznických datech, což umožňuje implementaci i ve firmách s vysokými nároky na bezpečnost a ochranu dat. Vedení firem tak získává pevný základ pro řízení technologické organizace a rozhodování o investicích do AI i o směřování vývoje může opírat o datově podložené informace, nikoli jen o dojem z rychlejšího tempa práce nebo většího množství vytvořeného kódu.

Rockaway Ventures

Rockaway Ventures je fond rizikového kapitálu spadající pod investiční skupinu Rockaway Capital, který je součástí Rockaway Fund, fondu kvalifikovaných investorů, díky kterému se mohou investoři podílet na investicích do celého portfolia skupiny.

Investuje do startupů se zaměřením na digitalizaci tradičních odvětví pomocí transformativních technologií, v čele s umělou inteligencí. Fond, který je součástí investiční skupiny Jakuba Havrlanta, systematicky vyhledává a podporuje zakladatele startupů ve fázi raného růstu a geografické expanze napříč regiony střední Evropy a zeměmi DACH.

Vedle toho se aktivně zaměřuje na zakladatele ze střední a východní Evropy působící v západní Evropě a USA, kteří hledají investora s hlubokým porozuměním technologickým trendům a strategickým výzvám. Rockaway Ventures zároveň tvoří progresivní složku nového fondu Rockaway Fund, který otevírá investorům portfolio Rockaway zaměřené na tradiční private equity, technologické inovace a blockchain.

Nejčtenější

Lidl mění strategii v USA. Dobývá srdce zákazníků kvalitou a nízkou cenou

Prodejna supermarketu Lidl v New Yorku

Německý řetězec Lidl si po restrukturalizaci v USA buduje pověst nejagilnějšího hráče na trhu. Společně s konkurenčním diskontem Aldi se snaží dobýt srdce amerických zákazníků a zdá se, že ti na...

18. února 2026

Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila

Premium
ilustrační snímek

Energetická mapa Evropy prochází největší proměnou za poslední desetiletí. Zatímco dříve tekl do Česka zemní plyn téměř výhradně z východu – konkrétně z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko –, dnes je...

18. února 2026

