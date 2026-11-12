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Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře

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  20:20
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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz | foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
ilustrační snímek
Mercedesy se při cestě okolo světa zastavily i v Praze.
Mercedes-Benz
6 fotografií
Německý výrobce prémiových vozů Mercedes-Benz pozastaví veškeré investice do svých německých závodů a zvažuje i uzavření některých z nich. Důvodem jsou vysoké náklady na výrobu a neúspěšná jednání se zaměstnaneckými radami a odbory o jejich snížení.

Oznámilo to ve čtvrtek vedení společnosti v interním sdělení zaměstnancům, které získaly agentury Reuters a AFP. Zpráva je dalším potvrzením potíží, kterým čelí německý automobilový průmysl.

Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér

Člen představenstva a šéf výroby automobilky Michael Schiebe v rozhovoru zveřejněném na intranetu společnosti uvedl, že vedení se nedokázalo dohodnout s představiteli zaměstnanců a odborů na snížení pracovních nákladů. Rozhodlo se proto zastavit další investice do německých závodů. Automobilka již několik měsíců tlačí na zaměstnance, aby přispěli ke snížení nákladů. V září Schiebe varoval zaměstnance, že pokud v této záležitosti nepokročí, mohly by být v Německu zavřeny dva závody. V rozhovoru ale také zdůraznil, že doufá v průlom při jednání.

„Všichni se chceme za každou cenu vyhnout uzavření závodů. Bohužel však nyní musíme tuto možnost prozkoumat podrobněji,“ dodala členka představenstva Britta Seegerová.

Stejně jako další německé a evropské automobilky i Mercedes zasáhla konkurence čínských vozů a vysoké výrobní náklady. Minulý měsíc se Mercedes stal třetím velkým německým výrobcem automobilů, který zhoršil výhled na letošní rok.

Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení

Mercedes-Benz podle svých internetových stránek provozuje v Německu tři hlavní závody na výrobu osobních automobilů; vedle nich má v zemi také několik továren na výrobu motorů, převodovek, baterií a dalších komponentů a dva závody na výrobu dodávek. Celosvětově má automobilka přibližně 30 výrobních závodů.

Německý koncern Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, nedávno oznámil největší restrukturalizační plán v historii podniku. Koncern Volkswagen, který na konci loňského roku zaměstnával asi 663 tisíc lidí, mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů.

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Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře

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Německý výrobce prémiových vozů Mercedes-Benz pozastaví veškeré investice do svých německých závodů a zvažuje i uzavření některých z nich. Důvodem jsou vysoké náklady na výrobu a neúspěšná jednání se...

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