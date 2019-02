Menstruační aplikace v telefonu zpeněžují citlivá data svých uživatelek

Sarah Martinová, která se v Berlíně živí jako sociální pracovnice, si dřív zaznamenávala svou menstruaci do stejného papírového diáře, kam si psala pracovní schůzky. Někdy si také dny, kdy měla sex, označovala malým srdíčkem. Dnes si své intimní informace zaznamenává do chytrého telefonu. Mobilní aplikace jí připadá diskrétnější než papír. I když si uvědomuje, že to tak možná vůbec není, píše Bloomberg.

Martinová je jednou z více než sta milionů žen, které každý měsíc používají jednu z volně stažitelných aplikací na zaznamenávání menstruačního cyklu jako Flo, Glow, Ovia nebo Clue. Některým aplikace pomáhají při otěhotnění nebo naopak k zabránění početí, jiné mají díky nim prostě jen přehled o fungování jejich těla.

Ať tak či tak, aplikace sledují i širokou škálu dalších zdravotních parametrů. Čím víc údajů, které budou schopny zpeněžit, nasbírají, tím víc budou jejich vývojáři schopní budovat na těchto extrémně citlivých datech byznysové modely.

Aplikace nemusejí splňovat takové standardy ochrany osobních údajů jako třeba lékaři. Avšak nejsou vždy přesné. Například aplikace Natural Cycles schválená americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv si loni vysloužila kritiku za to, že několik žen ve Švédsku „kvůli ní“ nechtěně otěhotnělo. Švédské úřady pak tvůrce aplikace požádaly, aby zdůrazňovala, že nezaručuje stoprocentní spolehlivost.

„Žádné dva cykly nejsou totožné, ani u jedné ženy,“ varuje Anna Glasierová, výzkumnice v oboru antikoncepce na univerzitě v britském Edinburghu. „Aplikace spoléhá na to, že v určité části cyklu lidé prostě nemají pohlavní styk. A to moc nefunguje,“ doplnila. Natural Cycles tvrdí, že na základě „studie“ na 22 tisících ženách je spolehlivá na 93 procent.

Některé aplikace po svých uživatelkách chtějí například čas od času vědět, kdy měly naposledy sex nebo jestli v tom konkrétním měsíci použily ovulační test. Nebo jim navrhují cvičení na udržení pevného a mladého vzhledu poprsí.

Za posledních několik let se aplikacím podařilo vydělat nejméně 350 milionů dolarů (7,9 miliardy korun). Aplikace Flo je jedničkou na americkém trhu, kde jí každý měsíc používá na 6 milionů žen. Firmu založila v roce 2015 dvojčata Jurij a Dmitrij Gurskiové v běloruském Minsku. Postupně ji „vyladili“ tak, že si ženy mohou zaznamenávat svou náladu, chuť na sex či dokonce tvorbu „beďarů“, stejně jako bazální teplotu, podle které se dá poznat ovulace.

Firma říká, že nasbírala více než 13 miliard dat. Ta tým patnácti vědců třídí do různých vzorců. I díky jejich práci aplikace sleduje nepravidelné cykly a uživatelkám posílá upozornění, kdy mohou otěhotnět.

„Spoustu lidí mi děkovalo, že díky aplikaci se jeho rodině podařilo počít dítě,“ tvrdí Jurij Gurski. Bratři se dřív ženským zdravím nezabývali. Jméno si udělali tím, že Googlu a Facebooku prodali dvě virální fotoaplikace, z nichž jedna dokáže obličeje měnit do podoby Stalina nebo Leonarda di Capria.

Loni v létě prodávali cílené reklamy firmám Procter & Gamble a Bayer. Kvíz sponzorovaný Bayerem, který prodává nitroděložní tělíska schopná i usměrnit silnou menstruaci, uživatelky nabádala k zamyšlení, jestli není jejich menstruace neobvykle silná. „Můžete prostě dostat správné sdělení na to správné místo,“ pochvaluje si lékařka Bayeru Cecilia Caetanová. Náctileté uživatelky zas můžou vidět reklamu na tampony, třicátnicím se dá nabídnout ovulační test.

Flo tvrdí, že už je v zisku a že model, který firma představila na podzim, se ukazuje jako slibný. V něm se dosud 3 procenta uživatek upsala platit 10 dolarů (226 Kč) měsíčně za to, že budou mít k dispozici extra články a data.

Aplikace Glow, za kterou stojí spoluzakladatel Paypalu Max Levchin, začala uživatelkám zhruba před rokem nabízet umělé oplodnění. Ovia pak nabízí placenou verzi aplikace pojišťovnám a velkým zaměstnavatelům, kteří chtějí mít přehled o tom, kolik z jejich zaměstnankyň chce otěhotnět. Obě společnosti mají certifikát, že splňují americká práva pacientů na ochranu soukromí, a tvrdí, že data neprodávají třetím stranám.

Ida Tinová, šéfka Clue, který jen největším západním konkurentem aplikace Flo, se proti používání cílených reklamních sdělení silně vymezuje. Považuje je za přílišný zásah do soukromí. Podmínky použití aplikace Clue umožňují data uživatelek sdílet s akademickými pracovníky a výslovně nevylučují jejich komerční využití. Firma ale slíbila, že se touto cestou nevydá.