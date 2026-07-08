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Měnový fond zhoršil odhad růstu světové ekonomiky, důvodem je válka s Íránem

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  16:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,0 procenta. Uvedl to ve středu v aktualizaci svého jarního výhledu. V dubnovém odhadu fond počítal s růstem o 3,1 procenta, před rokem o 3,5 procenta. Fond mezi důvody zhoršení výhledu zahrnul šok na trhu s energiemi způsobený válkou s Íránem.

Negativní dopady podle autorů výhledu částečně kompenzuje prudký růst investic do umělé inteligence (AI) a dalších technologií.

Měnový fond nyní očekává, že ceny ropy letos vzrostou téměř o 32 procent a že globální spotřebitelské ceny za celý letošní roky vzrostou o 4,7 procenta.

Loni nárůst činil 4,1 procenta. Pokud se zrychlení zdražování potvrdí, znamenalo by to, že se centrálním bankám přestalo dařit v boji proti inflaci. Ze situace mohou těžit země, které energie vyvážejí, dodal MMF.

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Měnový fond očekává, že Spojené státy coby největší světová ekonomika letos vykážou růst o 2,3 procenta proti loňskému růstu o 2,1 procenta. Odhad se tak od dubnové prognózy nezměnil.

Růst americké ekonomiky podporují také daňové škrty prezidenta Donalda Trumpa pro rok 2025, nárůst produktivity a silný akciový trh.

Růst cen energií v minulých měsících zasáhl eurozónu. Její hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktualizovaného odhadu podle autorů výhledu letos zvýší o 0,9 procenta. To je výrazné zpomalení z 1,4 procenta v loni.

Čínská ekonomika, která je druhá největší na světě, letos podle odhadu fondu vykáže růst o 4,6 procenta, což je zpomalení z loňského pětiprocentního růstu. Prognózu ale fond zlepšil z dubnových 4,4 procenta.

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