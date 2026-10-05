Euro je nejslabší od května 2025. Trhy znervózňuje zadlužená Francie

K poklesu eura přispěly především investiční fondy, které evropskou měnu prodávaly a místo ní nakupovaly dolar. Když kurz následně klesl pod určité hodnoty, spustily se další automatické prodeje. Na trhu tak přibylo více eura na prodej a jeho oslabení se ještě zrychlilo, píše agentura Bloomberg.
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Obrovská nervozita panuje na trhu s dluhopisy. Investoři dnes požadují za nákup francouzského státního dluhu výrazně vyšší výnos než u německých dluhopisů. Rozdíl mezi nimi se dostal na nejvyšší úroveň od evropské dluhové krize v roce 2011.
Euro doplácí i na francouzskou politickou situaci
Za obavami stojí vysoký státní dluh, rozpočtové schodky i nejistá politická situace. Opoziční strany zatím nejeví velkou ochotu hledat kompromis s táborem prezidenta Emmanuela Macrona a investoři už sledují, co přinesou prezidentské volby v roce 2027.
„Dluhopisové a měnové trhy jasně ukazují obavy investorů z rostoucí nestability francouzské vlády a zhoršující se rozpočtové situace před volbami v roce 2027,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Homin Lee jako makroekonomický stratég společnosti Lombard Odier.
Francie přitom není jedinou zadluženou zemí eurozóny. Vysoký státní dluh mají také Itálie a Belgie. Pokud zůstanou náklady na půjčování vysoké, státy budou muset dávat stále více peněz na splácení úroků. Investoři proto sledují, zda se současná nervozita nerozšíří i do dalších částí Evropy.
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Ekonom Ed Yardeni z Yardeni Research dokonce pro agenturu Bloomberg varoval, že Francie může stát na prahu dluhové krize. Největší riziko podle něj hrozí zemím, které mají vysoké dluhy a zároveň si musí půjčovat za stále vyšší úrok. Obavy posílilo také dění ve Španělsku, kde se začalo mluvit o předčasných volbách.
Evropská měna se může propadat i dál
Euru nepomáhá ani silnější dolar. Americkou měnu podporuje očekávání, že tamní centrální banka bude kvůli inflaci držet úrokové sazby vysoko a může je ještě zvýšit. Dolarový index agentury Bloomberg se tak v pondělí dostal nejvýše od konce června.
Euro zároveň oslabilo vůči švýcarskému franku, britské libře i japonskému jenu. Frank a jen přitom investoři často nakupují v době, kdy na trzích přibývá nejistoty a hledají bezpečnější místo pro své peníze.
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Podle analytiků JPMorgan se navíc problémy Francie do kurzu eura zatím nemusely promítnout v plné míře. „Euro ještě nezohledňuje růst výnosů francouzských dluhopisů ani související krajní rizika,“ uzavřeli pro agenturu Bloomberg stratégové banky.