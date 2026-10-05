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Euro je nejslabší od května 2025. Trhy znervózňuje zadlužená Francie

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  15:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
18 fotografií
Evropská měna se v pondělí propadla na nejslabší úroveň od května 2025. Během asijského obchodování ztratilo Euro až 0,8 procenta a kurz krátce klesl na 1,1161 dolaru. Investory znervózňuje sílící americká měna, stav francouzských veřejných financí i rostoucí politická nejistota před prezidentskými volbami v roce 2027.

K poklesu eura přispěly především investiční fondy, které evropskou měnu prodávaly a místo ní nakupovaly dolar. Když kurz následně klesl pod určité hodnoty, spustily se další automatické prodeje. Na trhu tak přibylo více eura na prodej a jeho oslabení se ještě zrychlilo, píše agentura Bloomberg.

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Obrovská nervozita panuje na trhu s dluhopisy. Investoři dnes požadují za nákup francouzského státního dluhu výrazně vyšší výnos než u německých dluhopisů. Rozdíl mezi nimi se dostal na nejvyšší úroveň od evropské dluhové krize v roce 2011.

Euro doplácí i na francouzskou politickou situaci

Za obavami stojí vysoký státní dluh, rozpočtové schodky i nejistá politická situace. Opoziční strany zatím nejeví velkou ochotu hledat kompromis s táborem prezidenta Emmanuela Macrona a investoři už sledují, co přinesou prezidentské volby v roce 2027.

„Dluhopisové a měnové trhy jasně ukazují obavy investorů z rostoucí nestability francouzské vlády a zhoršující se rozpočtové situace před volbami v roce 2027,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Homin Lee jako makroekonomický stratég společnosti Lombard Odier.

Francie přitom není jedinou zadluženou zemí eurozóny. Vysoký státní dluh mají také Itálie a Belgie. Pokud zůstanou náklady na půjčování vysoké, státy budou muset dávat stále více peněz na splácení úroků. Investoři proto sledují, zda se současná nervozita nerozšíří i do dalších částí Evropy.

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Ekonom Ed Yardeni z Yardeni Research dokonce pro agenturu Bloomberg varoval, že Francie může stát na prahu dluhové krize. Největší riziko podle něj hrozí zemím, které mají vysoké dluhy a zároveň si musí půjčovat za stále vyšší úrok. Obavy posílilo také dění ve Španělsku, kde se začalo mluvit o předčasných volbách.

Evropská měna se může propadat i dál

Euru nepomáhá ani silnější dolar. Americkou měnu podporuje očekávání, že tamní centrální banka bude kvůli inflaci držet úrokové sazby vysoko a může je ještě zvýšit. Dolarový index agentury Bloomberg se tak v pondělí dostal nejvýše od konce června.

Euro zároveň oslabilo vůči švýcarskému franku, britské libře i japonskému jenu. Frank a jen přitom investoři často nakupují v době, kdy na trzích přibývá nejistoty a hledají bezpečnější místo pro své peníze.

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Podle analytiků JPMorgan se navíc problémy Francie do kurzu eura zatím nemusely promítnout v plné míře. „Euro ještě nezohledňuje růst výnosů francouzských dluhopisů ani související krajní rizika,“ uzavřeli pro agenturu Bloomberg stratégové banky.

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