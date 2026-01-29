Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou Trumpovou inaugurací v lednu 2025. V Británii se ale na první promítání prodal jediný lístek. Snímek jde do kin i v Česku.

Trump sice na své sociální síti Truth vyzval příznivce, aby na film šli, protože „lístky se prodávají rychle.“ Nicméně korespondent Vogue po zhlédnutí traileru uvedl, že „o životě této ženy vím méně než předtím“.

Podle německého listu Bild už teď se v souvislosti s uvedením snímku používá termín „propadák roku“.

Budu mírotvůrce, řekl Trump. A sjednotitel, dodala Melania. O první dámě vznikl film

Nedostatek zájmu je patrný zejména ve Velké Británii, kde se premiéra uskuteční hned ve 100 kinech. Podle pondělních údajů se na první promítání v pátek odpoledne v kině Vue v Islingtonu prodala jediná vstupenka, na podvečerní od 18 hodin pak lístky dva, uvedl Tim Richards, výkonný ředitel řetězce Vue.

Podle webu The Guardian byla situace o něco lepší v kině Cineworld ve Wadsworthu, kam se prodaly čtyři vstupenky, v Broughtonu bylo zarezervováno pět lístků v zadních řadách sálu.

Richards uvedl, že od veřejnosti dostal řadu e-mailů kritizujících rozhodnutí film vysílat. „Není na nás, abychom filmy cenzurovali. Pokud ho schválí BBFC (Britská rada pro klasifikaci filmů), podíváme se na něj a v 99 procentech ho promítneme,“ řekl.

Jeden z analytiků v oboru Guardianu řekl, že existuje podezření, že distributoři platí každému kinu fixní částku, aby film promítali.

Za Atlantikem jsou ovšem odhady naopak víc než optimistické. Na základě předprodeje vstupenek a průzkumů, které sledují zájem diváků, se očekává, že film Melania od pátku, kdy bude mít premiéru, do neděle vydělá přibližně 5 milionů dolarů v 1 700 kinech po celých Spojených státech a Kanadě.

Amazonské podbízení

Mnohé otázky kritiků vyvolává také propagace filmu Melania společností Amazon. Technologický gigant vynaložil na jeho propagaci 35 milionů dolarů, což je mnohem více, než je u dokumentárních filmů obvyklé. Marketingová kampaň zahrnuje televizní reklamy během playoff zápasů NFL a premiéru vysílanou současně v 25 kinech ve Spojených státech. Od pátku bude film k vidění v 3 300 kinech po celém světě včetně Česka.

Amazon zaplatil produkční společnosti Melanie Trumpové 40 milionů dolarů za práva na snímek, což je o 26 milionů dolarů více než nabízel druhý nejvyšší zájemce, společnost Disney. Rozpočet filmu není ovšem znám, ale dokumentární filmy, které sledují dané téma po omezenou dobu, obvykle stojí méně než 5 milionů dolarů. 35 milionů dolarů na marketing je tedy desetkrát více, než kolik dostaly některé jiné významné dokumentární filmy.

To vše vede mnoho hollywoodských osobností k otázce, zda snaha Amazonu není pokus společnosti zalíbit se prezidentu Trumpovi. „Musí to být nejdražší dokument, jaký kdy byl natočen,“ říká Ted Hope, který pracoval v Amazonu v letech 2015 až 2020 a podílel se na založení filmové divize společnosti. „Jak to vůbec nelze považovat za podbízení se nebo přímo za úplatek? Jak by tomu mohlo být jinak?“

Když byla společnost Amazon požádána o komentář k propagaci filmu, zopakovala pouze prohlášení, které vydala v minulosti: „Licenci na film jsme získali z jediného důvodu – protože si myslíme, že se zákazníkům bude líbit.“ Zástupci paní Trumpové na žádost o komentář nereagovali.

Příběh mírotvůrce

Společnost Amazon dosud neoznámila, kdy snímek na své platformě Prime Video uvede. V kinech by film mohl být promítán díle než tři týdny. Režisér snímku Brett Ratner už dřív slíbil exkluzivní záběry, které zachycují důležité schůzky, soukromé rozhovory a dosud nevídaná prostředí.

„Buďte svědky tvorby historie,“ zní slogan filmu. Kamera v dynamickém traileru doprovází Trumpovou na různá místa vysoké politiky. Sleduje, jak asistuje budoucímu americkému prezidentovi a připravuje se na roli první dámy, kterou podruhé zaujme.

„Můj největší odkaz bude role mírotvůrce,“ pronáší Trump u řečnického pultíku. „Mírotvůrce a sjednotitele,“ upřesňuje Trumpová sedící opodál.

