Chci půl miliardy dolarů hned. Američan trefil jackpot v pátek třináctého

Státní loterie státu Maine uvedla, že výherce se rozhodl zůstat v anonymitě na vlastní žádost. Nesouhlasil ani s tím, aby celou částku dostával v platbách v průběhu času.

„Výherce zvážil, jak nejlépe využít výhru, která mu dozajista změní život,“ uvedl jeho právní zástupce v prohlášení. Tím, že se rozhodl pro variantu hotovosti, obdrží jednorázovou platbu.

Peněžní výhru si vyzvedne prostřednictvím dvou společností s ručením omezeným. „Bude ve výši 723 564 144 amerických dolarů (16,3 miliardy Kč) před zdaněním,“ doplnil.

Vítěz jackpotu měl na výběr, jestli se s výherním tiketem přihlásí o peníze osobně, nebo pošle právníka a zůstane v anonymitě.

Sázková společnost potvrdila jeho výherní lístek poté, co ho jeho zástupce přinesl v pátek do sídla podniku v Augustě ve státě Maine.

„Převod peněz proběhne do konce týdne,“ uvedl Michael Boardman, zástupce úřadu pro loterijní operace. „Pokud by se výherce rozhodl přijmout celou částku, pak by došlo k 30 výplatám v průběhu 29 let,“ dodal Boardman.

„Naprosto chápu, proč chce někdo s takovou výhrou zůstat v anonymitě. Přejeme mu to a doufáme, že s nimi udělá dobré věci,“ dodal Boardman.

Na své si přišel i prodejce

Vítězný tiket pro losování, které proběhlo v pátek 13. ledna, šťastlivec zakoupil prodejně Hometown Gas & Grill v Lebanonu ve státě Maine. Ta se nachází na rušné dálnici nedaleko hranic s New Hampshirem.

Majitel podniku Fred Cotreau řekl, že netuší, komu prodal vítězný los „Počkáme, jestli to bude někdo z místních. Kdo ví? Někdy lidé přijdou do obchodu a poděkují, ale že bych kvůli tomu nespal, to ne,“ řekl provozovatel.

Sám si se se svými zaměstnanci rozdělil o polovinu výtěžku ve výši 50 000 dolarů (1, 1 milionu Kč) za to, že výherní tiket prodal.

„Přijetím výplaty v hotovosti získá výherce po zdanění více než 498 milionů dolarů (11,2 miliardy Kč),“ uvedl Boardman.

Daně ve výši 173,6 milionu dolarů (3,9 miliard Kč) podle něj připadnou federální vládě, 51 milionů dolarů (1,1 miliardy Kč) státu,“ uvedl. „Společnost s ručením omezeným, která peníze obdrží, byla založena mimo stát Maine,“ dodal.

Výherce trefou jackpotu překonal pravděpodobnost 1:302,6 milionu, navíc jde o vůbec prvního vítěze ze státu Maine v jackpotu Mega Millions. O peníze se v USA hraje ve 45 státech, v DC i na Amerických Panenských ostrovech.