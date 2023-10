Influencerem snadno a rychle. Irská univerzita nabízí studijní obor i s titulem

„Pokud si vaši rodiče stěžují, že máte nos neustále přilepený k displeji telefonu, máte nyní šanci jim ukázat, že si prostřednictvím digitálního zařízení můžete vybudovat úspěšnou kariéru,“ zní začátek anotace pro nový bakalářský program, který nabízí technologická univerzita v Carlow na jihovýchodě Irska.

Studenti, kteří po úspěšném splnění osnov získají titul, si od příštího roku budou moci zapsat předměty jako krizový management, sociální psychologie, editace videí i zvuku, studie celebrit nebo public relations. Škola je během tří let připraví na kariéru influencera, tedy osobu, která vytváří obsah pro sociální sítě a přitahuje pozornost masy lidí, které je vidí denně na svém zařízení. Práce to může být lukrativní, může přinést slávu. Zároveň je ale dosti vrtkavá, skončit může ze dne na den.

Rychle rostoucí obor

Irene McCormicková, profesorka na Jihovýchodní technologické univerzitě v malém městě Carlow, která je spoluautorkou programu, řekla webu The Washington Post, že krátkodobé kurzy podobného typu sice existují i jinde, oni jsou ale první, kdo nabízí celé studium, které je akreditované a zakončené akademickým titulem.

Současně jsou sociální sítě odvětvím, které neustále roste. Web Harvard Business Review ocenil světový trh s influencingem na 16,4 miliard dolarů (383 miliard korun) za minulý rok, dánská mediální firma Influencer Marketing Hub pak odhaduje další skok v letošním roce. Počítá, že celý obor už přesáhne hodnotu dvacet miliard dolarů (468 miliard korun). Firmy totiž na partnerské spolupráce a promo na sítích vyhrazují stále větší objemy peněz.

Zvlášť pak mezi generací Z je tento zdroj příjmu lákavý, americký podcast Planet Money například uskutečnil v dubnu průzkum, podle kterého chce být v USA tvůrce obsahu jeden ze čtyř mladých lidí. Někteří akademici však kritizují nestálost tohoto studijního programu v čase vzhledem k neustále se měnící povaze sociálních sítí.

Bakalář umění tvorby obsahu a sociálních sítí, jak se program oficiálně jmenuje, nevznikl ze dne na den. Profesorce McCormickové se nápad zrodil v hlavě před čtyřmi lety, když přišla první den ze školy domů, kde jí její dcera nadšeně sdělovala, že nová studentka, kterou bude učit, je hvězda na TikToku s masivními dosahy.

Nejdřív uspořádala jen letní kemp s názvem The Digital Hustle (v překladu Digitální shon), jako kurz pro teenagery, kteří se chtějí dozvědět, co to obnáší být influencerem sociálních sítí. Kempu se zúčastnily i samy tiktokové hvězdy i mediální teoretikové, kteří učili mladé lidi, jak si vytvořit osobní značku.

Další krok pak nebyl těžký. „Věděli jsme, že tu existuje díra na trhu a že takový program potřebujeme. Stačilo doladit detaily a připravit osnovy studia k podpisu,“ řekla McCormicková webu The Washington Post.

Někteří odborníci upozorňují, že poptávka mezi mladými lidmi o práci, která se bude vymykat tradičním korporátním hodinám od devíti do pěti, roste.

Být pánem svého času

„Více než kdy dříve chce každý co možná největší kontrolu nad svým životem. Kariéra influencera znamená jistou nezávislost,“ přiznává Brooke Erin Duffyová, profesorka komunikace na univerzitě Cornell. „Každý by rád pracoval přes počítač a byl pánem svého času.“

Způsob, jakým vnímáme práci obecně, se také rapidně mění. Poptávka častěji bývá po úzké specializaci raději než široké znalosti témat, které mezi sebou nijak nesouvisejí. „Studijní program, který je zakončen titulem, je velice úzce specializovaný, taková je dnes povaha práce,“ tvrdí Dawn Lermanová, profesorka na katedře marketingu univerzity ve Fordhamu v New York City. „Společnost je více a více komplikovanější a s námi i technologie, kterou používáme,“ dodává.

Influencerský studijní program je do jisté míry podobný už existujícím, a to oboru digitální marketingové komunikace. Podle profesorky Duffyové také titul přichází v čase, kdy sociální platformy přiživují mýtus, že být influencer je práce snů s nekonečnými příjmy.

Influenceři, s nimiž Duffyová hovořila, popisují neustálý boj s algoritmem o dosahy, který je nestálý a nepředvídatelný. Sledující také leckdy nebývají příjemní, někteří mediálně známí lidé se potkávají i s kyberšikanou. Ačkoli se někdo ocitne na vrcholu, za úspěchem se vleče pachuť stigmatu. „Influencing je stále považován za ženskou oblast. A jako to funguje i všude jinde, ženskost je brána jako něco podřadného,“ tvrdí Duffyová.

Profesorka McCormicková z irské univerzity však soudí, že trh influencerů se mění nevídanou rychlostí. Nicméně není podle ní tolik odlišný od jiných typů médií, tyto studijní obory tu jsou už desítky let. „Odborníků na mediální oblast je spousty,“ říká.

Na školu, která naučí, jak být instagramová nebo tiktoková hvězda, začne od příštího roku chodit čtyřicet posluchačů. Kolik lidí podá přihlášku celkem, je zatím ve hvězdách. Podle McCormickové je ale velký indikátor jejich letní kurz, který vyloženě praskal ve švech. „To pak budeme muset spoustu talentů bohužel odmítnout,“ uzavírá podle kantorka podle The Washington Post.