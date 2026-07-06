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Pouštění žilou u německých automobilek nemá konce. Porsche ruší další tisíce míst

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  11:34
Návštěvník si prohlíží montážní halu pro vozy Porsche během Dne otevřených...

Návštěvník si prohlíží montážní halu pro vozy Porsche během Dne otevřených dveří (Fun day) v bratislavském závodě Volkswagen Slovakia. (3. června 2023) | foto: TASRProfimedia.cz

Hračky pro dospělé kluky. Automobilka Porsche oslavuje premiéru pátého dílu...
Automobil v prostorách montážní haly pro vozy Porsche během Dne otevřených...
Pohled na výrobu vozidel Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...
Zleva ministr financí SR Peter Kažimír, předseda představenstva společnosti...
34 fotografií
Není už snad týdne, aby nepřicházely z Německa zprávy o dalším rušení pracovních míst v automobilovém průmyslu. Nyní výrobce sportovních vozů Porsche oznámil, že se chystá zrušit další více než 4 000 pozic.

S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. Porsche nyní celosvětově zaměstnává přes 40 000 lidí.

Podle zprávy opatření postihnou především zaměstnance na manažerských a administrativních pozicích. Ve vývojovém centru ve Weissachu se údajně přehodnocuje využití přibližně 30 procent tamních kapacit.

Hračky pro dospělé kluky. Automobilka Porsche oslavuje premiéru pátého dílu animáku Příběh hraček naprosto famózním způsobem. Ve spolupráci s Pixarem oblékla trojici modelů 911 do barev hlavních hrdinů.
Automobil v prostorách montážní haly pro vozy Porsche během Dne otevřených dveří (Fun day) v bratislavském závodě Volkswagen Slovakia. (3. června 2023)
Návštěvník si prohlíží montážní halu pro vozy Porsche během Dne otevřených dveří (Fun day) v bratislavském závodě Volkswagen Slovakia. (3. června 2023)
Pohled na výrobu vozidel Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen Slovakia během slavnostního otevření nového segmentu Porsche. Investice ve výši téměř 800 milionů eur směřovala do nové karosárny, montážní haly a testovací dráhy, což umožňuje exkluzivní kompletní výrobu těchto modelů pro celý svět přímo na Slovensku. (15. prosince 2017)
34 fotografií

Mluvčí Porsche odmítl potvrdit konkrétní počet dotčených pracovních míst. Zmínil jen, že firma aktuálně připravuje další „balíček pro budoucnost“, který má zefektivnit její chod. Představit by ho chtěla do konce července.

Další snižování počtu pracovních míst nad rámec původního balíčku oznámil již v březnu generální ředitel Porsche Michael Leiters. V oblasti Stuttgartu má být do roku 2029 zrušeno přibližně 1900 pracovních míst. Kromě toho vypršely smlouvy zhruba 2 000 dočasných zaměstnanců. V květnu společnost Porsche rovněž oznámila uzavření tří dceřiných firem, což se dotklo dalších 500 zaměstnanců.

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Německé automobilky se potýkají s nárůstem čínské konkurence a také s americkými cly. Mercedes chce zpět 40hodinový pracovní týden. Masivní propouštění chystá i automobilový koncern Volkswagen. Podle médií hodlá v příštích letech celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu.

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