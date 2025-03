Těžba mědi bez zničení planety? Nový projekt má dokázat, že to jde

Policisté muže zadrželi zrovna když mířil do sběrny s dalšími nakradenými předměty z mědi. | foto: Policie ČR

Měď je klíčová složku bronzu, slitiny, která pomohla vytvořit některé z největších světových civilizací a vyvedla lidstvo z doby kamenné na cestu do moderní doby. Tento „červený“ kov je také neocenitelný pro elektrické rozvody, instalatérské práce anebo průmyslové stroje, píše The Guardian.

Nyní však čelí nejisté budoucnosti, neboť mnozí výrobci se připravují na rozšíření jeho využití pro výrobu elektromobilů, obnovitelných elektráren a dalších zařízení. Ta mají pomoci planetě přejít na čistou nulu. Neomezená těžba by však mohla způsobit rozsáhlou ekologickou devastaci, varují vědci.

Na tuto problematiku se má zaměřit nové centrum pro materiály budoucnosti Centrum Rio Tinto při Imperial College v Londýně. Ve spolupráci s několika mezinárodními univerzitními skupinami nyní centrum získalo na prvních deset let své činnosti celkem 150 milionů dolarů.

„Svět potřebuje elektrifikovat své energetické systémy a úspěch bude naprosto záviset na mědi,“ řekla minulý týden deníku Observer materiálová vědkyně Mary Ryanová, jedna ze zakladatelek centra. „Kov bude v tomto procesu největší překážkou. Proto jsme se při zakládání centra rozhodli, že měď bude první výzvou, kterou budeme řešit.“

Budoucnost patří mědi

Prvním cílem centra je najít nové, odpovědné způsoby získávání kovů, zejména mědi. Můžeme ji těžit, aniž bychom vůbec narušili horniny? Nebo bychom mohli k získávání kovu mohli využít viry a bakterie? „To jsou první zásadní otázky, na které chce centrum odpovědět,“ sdílí její názor spoluředitelka centra Sarah Gordonová,

Měď se stala nezbytnou pro napájení zařízení od chytrých telefonů po elektromobily, protože přenáší elektrickou energii s minimálními ztrátami a je odolná vůči korozi. Podle analytiků se v roce 2023 vytěžilo přibližně 22 milionů tun mědi, což je o třetinu více než v roce 2010. Do roku 2050 dosáhne roční poptávka přibližně 50 milionů tun.

Taková produkce bude mít obrovské důsledky pro životní prostředí, neboť při těžbě se používají kyseliny kontaminující řeky, půdu i ovzduší. Největší producenti mědi, jako je například Peru, Chile a Demokratická republika Kongo, již zaznamenali zničení mnoha přírodních stanovišť, vyhubení populací volně žijících živočichů anebo poškození lidského zdraví v blízkosti dolů.

Na stole byla rovněž hlubinná těžba tohoto kovu, ale tato myšlenka děsí zase mořské biology. Ti tvrdí, že takové podniky by zničily mořský život.

Lokality jsou

Cílem nového centra je najít způsob, jak všechny tyto problémy obejít a zajistit materiály potřebné k dosažení čisté nuly. Jedním z klíčových projektů je hledání nových způsobů těžby mědi. „Obvykle ji získáváme z minerálů, které vykrystalizovaly ze solanek bohatých na měď,“ říká profesor Matthew Jackson, vedoucí katedry geologické dynamiky tekutin na Imperial College.

„Tento proces však vyžaduje obrovské množství energie na rozbití hornin a jejich transport na povrch,“ říká. Proces podle něj rovněž vytváří velké množství odpadu, protože měď získáváme z jejích zdrojových rud.

Aby tento problém obešel, hledá Jackson ve spolupráci s mezinárodními partnery podzemní lokality, ve kterých jsou solanky bohaté na měď stále v kapalném stavu. Takové roztoky vznikají ve vulkanických systémech, které mohou v rozhodující míře zároveň poskytovat geotermální energii pro těžbu.

Alternativní těžba mědi Těžba mědi ze solanky bohaté na tento kov je možný, ale mnohem méně běžný způsob než tradiční metody těžby z rud. Tento proces se nazývá extrakce mědi z roztoků neboli in-situ leaching. V některých oblastech, kde je přítomna měď ve formě solankových roztoků nebo podzemních vod (tzv. měděné solanky), se používá speciální metoda, kdy se roztoky obsahující měď čerpají z podzemí a následně procházejí procesem extrakce, při kterém se měď získává chemickými reakcemi.

„To znamená, že můžeme měď těžit čerpáním solanek na povrch pomocí vrtů, což je relativně snadné, a také využívat místní energii k napájení samotného dolu a případně poskytovat přebytečnou energii pro okolní obce,“ řekl Jackson. V podstatě se tak podle jeho slov snaží vybudovat doly na vlastní pohon.

„Již jsme vytipovali slibné lokality na Novém Zélandu a existuje potenciál pro průzkum konvenčně neúrodných oblastí, jako je Japonsko.“

Pomohou i bakterie

Trochu jiný směr sleduje další projekt Imperialu, v jehož rámci doktorandi Franklin Keck a Ion Ioannou založili společnost RemePhy. Ta využívá geneticky modifikovanou technologii k vývoji systémů rostlin a bakterií, které mají zvýšenou schopnost získávat kovy z půdy.

„V podstatě budete moci pěstovat tyto plodiny na půdě kontaminované odpadem, který zůstal po těžbě kovů, jako je měď, a ony budou tento kov extrahovat,“ řekl Keck.

„Musíme proto jednak snížit poptávku po mědi a jednak přijít na to, jak ji těžit co nejudržitelnějším způsobem. Právě k tomu chceme v centru přispět,“ uzavírá pro The Guardian materiálová vědkyně a prorektorka Mary Ryanová.