Kavárna Magpie Cafe v kalifornském Sacramentu se dnes bez medu neobejde. Podnik spotřebuje pětilitrové balení zhruba jednou za tři týdny. Majitelé ho používají k dochucování jak domácích limonád, tak i vepřového bůčku. Zároveň ale upozorňují, že cena medu za posledních pět let vzrostla přibližně o třetinu, což je trápí.
„Nevzpomínám si na jinou surovinu, u které bychom zažili takový cenový šok,“ říká spolumajitelka Janel Inouyeová. Přesto si nedokáže představit, že by med v kuchyni nahradila něčím jiným. „Raději stáhnu z menu vepřový bůček, než abych přestala používat med,“ dodává.
Slaď jako Beckham
Čím dál více Američanů se odklání od průmyslově zpracovaných sladidel, jako je kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, a hledají přirozenější alternativy. Mezi ně patří i med, který navíc obsahuje antioxidanty a bývá spojován s podporou imunity. Proti běžnému cukru má výrazně lepší image, a i proto jeho spotřeba rychle roste, píše agentura Bloomberg.
Podle dat společnosti Circana utratili Američané za posledních dvanáct měsíců za med zhruba 1,6 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun), to představuje meziroční růst o deset procent. Rostoucím prodejům pomáhají i marketingové aktivity firem.
Například fotbalista David Beckham loni uvedl na trh značku Beeup, která vyrábí ovocné snacky slazené medem. Americká firma Local Hive zase prodává jednorázové medové kapsičky určené sportovcům jako rychlý zdroj energie. Stranou nezůstávají ani fastfoodové řetězce. McDonald’s letos představil v USA limitovanou nabídku pokrmů s takzvaným hot honey, tedy medem s čili. Sladko-pálivá kombinace se objevuje i v sýrech bagelového řetězce Einstein Bros nebo ve slanině značky Smithfield.
Domácí produkci řeší dovoz
Produkce medu v USA ale dlouhodobě klesá. Data amerického ministerstva zemědělství ukazují nejnižší produkci od roku 1987. Hlavním problémem je parazitický roztoč Varroa destructor, který decimuje včelstva už od konce 80. let. Od června 2024 do ledna 2025 navíc uhynulo více než 60 procent včelstev, což představuje největší sezonní úhyn v historii měření.
Vznikající deficit na americkém trhu proto zaplňují dovozy ze zahraničí. Med se dováží z Indie, Argentiny, Brazílie nebo Vietnamu. Spotřebitelé přitom často ani netuší, že ten prodávaný v obchodech není domácí produkce. Američtí producenti levný dovoz dlouhodobě kritizují a snaží se prosadit ochranná opatření. V roce 2022 si tamní včelařské organizace úspěšně vyžádaly zavedení cel.
Podobné problémy řeší i menší podniky. Například kavárna Hungry Llama z z newyorské čtvrti West Village zařadila do své nabídky ledové latte s našlehaným medem a včelím pylem. Majitelé této kavárny Nitasha Uppalová a Daniel Salazar chtěli původně používat výhradně lokální med od malých amerických producentů, kvůli vysokým cenám však museli ustoupit.
Dnes nakupují větší balení květového medu od distributora, který ho dováží z Pensylvánie, Argentiny i Kanady. Pokud by trvali pouze na lokálním medu z jednoho zdroje, muselo by jejich espresso místo současných 7,50 dolaru (asi 160 korun) stát zhruba dvojnásobek. „Lidé by patnáct dolarů za kávu asi jen těžko zaplatili,“ uzavírá pro Bloomberg Nitasha Uppalová.