Růst globální ekonomiky a rozvoj technologií by už relativně brzy mohl narazit na nedostatek mědi. Experti varují, že světová poptávka po tomto kovu bude už za pár let výrazně převyšovat jeho nabídku. Těžaři totiž na rostoucí zájem nemohou jednoduše reagovat a produkce mědi bude stoupat jen pozvolna.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Bez mědi se v dnešní době neobejdou datová centra, sektor umělé inteligence, zelené technologie ani výrobní firmy působící ve sféře obrany. Jde však o oblasti, jejichž význam v posledních měsících prudce roste. Odborníci ze společnosti S&P Global proto upozorňují na nedostatek mědi, který světu relativně brzy hrozí, píše agentura Bloomberg.

„Ještě před čtyřmi lety se o datových centrech a umělé inteligence skoro nemluvilo. Dnešní situace je však zcela jiná, což se promítá i do poptávce po mědi,“ uvedl pro Bloomberg analytik Aurian De La Noue, který na studii společnosti S&P Global pracoval.

USA pod Trumpovou taktovkou zavedou od srpna 50procentní clo na dovoz mědi

Dodává, že globální poptávka po mědi do roku 2040 stoupne asi o 50 procent na 42 milionů tun za rok. K tradičním zájemcům o kov, mezi které se řadí hlavně firmy v sektorech stavebnictví, energetiky či dopravy, se však přidají také další odběratelé. Půjde i o firmy, které působí v oblastech obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť nebo elektromobility.

Bez mědi se neobejdou ani humanoidní roboti

Ještě výraznější tlak na zdražování červeného kovu však bude pravděpodobně souviset s již zmíněnou umělou inteligencí. Studie společnosti S&P Global navíc upozorňuje, že bez mědi se nejspíš neobejdou třeba ani humanoidní roboti, jejichž význam má v dalších letech rovněž rychle růst. Pokud by v roce 2040 byla v provozu asi jedna miliarda těchto robotů, vzrostla by světová poptávka po mědi oproti aktuálním predikcím o 1,6 milionu tun.

Budoucnost patří aluminiu. Cena dlouho přehlíženého kovu může prudce růst

I proto cena kovu v posledních měsících rychle roste. Na burze v Londýně se tuna aktuálně obchoduje za více než 13 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 286 tisíc korun. Obchodníci do ceny v posledních dnech promítají také hromadění zásob v USA, ke které dochází kvůli obavám z nových cel prezidenta Trumpa.

Těžaři to nemají jednoduché

Světová produkce mědi v roce 2030 se bude podle odhadů společnosti S&P Global pohybovat okolo 33 milionů tun. Další růst však nejspíš bude už jen obtížný. Těžařské firmy se totiž po celém světě musí vypořádávat se složitými povolovacími procesy. Situaci dlouhodobě komplikuje i nedostatek kvalifikované pracovní síly a mnohé podniky mají problém i s kapitálem. „Trh s mědí je každým dnem zranitelnější,“ stojí ve zprávě S&P Global.

S těžbou dlouhodobě souvisí i negativní důsledky na životní prostředí, a to včetně obrovské spotřeby vody. Politici po celém světě se proto musí vypořádávat i s nesouhlasem spotřebitelů a enviromentálních organizací. Důl na těžbu mědi nedaleko svého bydliště navíc nechce mít asi nikdo.

Světový autoprůmysl v panice: Čína škrtí vývoz surovin pro výrobu magnetů

Měď se těží hlavně v Peru, Demokratické republice Kongo a v Chile. Těžba probíhá také v Číně, kde jsou momentálně osmé největší zásoby tohoto kovu na světě. Třeba v Evropě se ale měď skoro netěží. Výjimkou je Polsko, uzavírá agentura Bloomberg.

