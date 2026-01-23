McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

  20:00
Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a připravuje i uvedení dosud největšího burgeru ve své historii. Některé novinky už jsou v prodeji, další mají následovat.
Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald's v Revoluční ulici den před jejím oficiálním otevřením (27. února 2024)

ilustrační snímek
ilustrační snímek
McDonald's se zbavuje plastových víček na nápoje. (15. ledna 2024)
McDonald’s se zbavuje plastových víček na nápoje. (15. ledna 2024)
6 fotografií

Jedním z hlavních taháků nové nabídky značky má být burger Big Arch – sendvič se dvěma hovězími plackami, plátky bílého čedaru, křupavou cibulí, salátem, okurkami a speciální omáčkou, podávaný v housce s mákem a sezamem. Produkt už značka nabízí v některých zahraničních zemích, například v Kanadě, Portugalsku, Velká Británii a Irsku, píše web Mailonline.

Burger má ovšem také vyšší cenu. V Kanadě vyjde menu Big Arch s hranolky a nápojem na zhruba 12,59 kanadského dolaru, tedy v přepočtu přibližně dvě stě korun českých, což je více než u většiny ostatních položek v nabídce.

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Naopak v USA či Česku se zatím nová nabídka vyhýbá a české zastoupení nic podobného zatím neoznámilo. „Některé novinky či inovace, o kterých se aktuálně v médiích diskutuje, jsou součástí širších iniciativ v rámci McDonald’s na mnoha trzích včetně Evropy. V této chvíli však nemáme žádné konkrétní informace, které bychom mohli potvrdit pro český trh. Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budeme je komunikovat standardním způsobem,“ říká Lucia Poláčeková, manažerka externí komunikace McDonald’s ČR a SR.

V hlavní roli cena

Vedle nových produktů se řetězec výrazně zaměřuje i na cenovou dostupnost. Představil nové McValue menu, které zahrnuje osm položek napříč snídaní, obědem a večeří. Součástí je i nabídka „kup jednu, přidej jednu za dolar“, která zákazníkům umožňuje kombinovat vybraná jídla a nápoje za zvýhodněnou cenu.

Do snídaňové části McValue menu patří například Sausage McMuffin, Sausage Biscuit, Sausage Burrito nebo bramborové placičky Hash Browns. V nabídce pro oběd a večeři jsou mimo jiné šestikusové Chicken McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken nebo malé hranolky. Zákazníci mohou jednotlivé položky libovolně kombinovat.

Tyto cenové a kombinované nabídky (např. McValue lunch/dinner/buy one add one) jsou v různých podobách plánovány hlavně pro USA a některé další hlavní trhy, ale jejich konkrétní dostupnost se liší podle regionu, restaurace a lokálního managementu. Některé části těchto akcí byly už spuštěny nebo rozšířeny v USA během roku 2025 jako pokračující strategie k obnovení návštěvnosti.

Menu za pět dolarů

Společnost zároveň pokračuje v nabídce menu za pět dolarů (115 korun), které zavedla loni v létě a které už několikrát prodloužila. Právě tato cenová akce pomohla McDonald’s nastartovat oživení prodejů po roce 2024, kdy řetězec poprvé od pandemie covidu-19 zaznamenal meziroční pokles tržeb.

Rostoucí ceny totiž část zákazníků odrazovaly. Podle údajů portálu FinanceBuzz vzrostla průměrná cena položek v nabídce McDonald’s od roku 2019 o zhruba 40 procent. Například standardní menu Quarter Pounder se sýrem dnes v USA stojí kolem 11,99 dolaru (přibližně 275 korun), zatímco před deseti lety vyšlo na zhruba 5,39 dolaru (asi 125 korun).

VIDEO: Nejhorší období roku. McDonald’s narazil s netradiční vánoční reklamou

„Musíme být zaměření na dostupnost,“ uvedl už dříve generální ředitel McDonald’s Chris Kempczinski během hovoru s investory. Po oznámení cenově zvýhodněných nabídek akcie společnosti vzrostly o téměř tři procenta.

McDonald’s zároveň posiluje marketing. Novou tváří značky se stal v USA wrestler WWE John Cena, kterého firma označuje za „ambasadora McValue“. Řetězec chce prostřednictvím amerických sociálních sítí ukazovat, jaké kombinace zvýhodněných menu si vybírá.

Další novinky se mají objevit i mimo Spojené státy. McDonald’s plánuje zavést takzvané tajné menu, které vychází z virálních kombinací jídel známých ze sociálních sítí. Tyto položky mají být dostupné pouze po omezenou dobu.

Podle odborníků reaguje McDonald’s na změnu chování zákazníků, kteří kvůli inflaci častěji volí levnější varianty nebo zůstávají jíst doma. Řetězec tak kombinuje nové atraktivní produkty s cenovými akcemi, aby si udržel pozici jednoho z nejsilnějších hráčů na trhu rychlého občerstvení.

