McDonald’s v USA mění nabídku. Do menu přidá energetické nápoje a míchané limonády

Fastfoodová siť McDonald’s ve Spojených státech rozšiřuje nabídku nápojů. Do menu přidá energetické nápoje a míchané limonády, chce tak oslovit zákazníky hledající nové chutě. Novinky mají postupně dorazit již v květnu, prodej energetických nápojů chce řetězec spustit od srpna.
Světelný nápis McDonald’s nad jednou z provozoven řetězce v Las Vegas v Nevadě (2. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Firma připravuje zavedení nápoje Red Bull Dragonberry Energizer, bude součástí širší proměny nabídky studených nápojů v restauracích. Vedle energetického nápoje se objeví také limonády Dirty Dr Pepper (Dr Pepper s kokosovým sirupem, čerstvou limetkovou šťávou a často i mléčnou přísadou) a Mango Pineapple Refresher, informoval deník The Wall Street Journal

Nová nabídka navazuje na dřívější koncept CosMc’s, který firma testovala ve Spojených státech. Nápoje inspirované tímto projektem zkoušela ve více než pěti stovkách restaurací.

Podle vedení společnosti testy překonaly očekávání. Nápoje přilákaly zákazníky v různých časech dne a zvýšily průměrnou útratu. Silné výsledky zaznamenala i spolupráce s Red Bullem.

Cílem je vyšší tržba

McDonald’s chce nové nápoje prodávat za nižší ceny než konkurenti jako Starbucks, Dutch Bros nebo Sonic. Reaguje tak na situaci, kdy zákazníci kvůli ekonomické nejistotě více sledují své výdaje.

Firma očekává, že nápoje přinesou vysoké marže franšízantům. Ti kvůli nim investovali tisíce dolarů do nového vybavení. Cílem je zvýšit tržby bez zpomalení provozu.

Zájem o energetické nápoje a míchané limonády v USA roste. Zákazníci hledají alternativy ke kávě a čaji a zároveň si chtějí dopřát nové produkty. Na trhu se proto objevují i nové specializované řetězce.

McDonald’s dlouhodobě usiluje o větší podíl na globálním trhu s nápoji, jehož hodnota přesahuje sto miliard dolarů. Podle firmy jde o klíčovou oblast dalšího růstu.

Současně podnik posiluje i cenovou nabídku. Na začátku dubna v USA představil položky za tři dolary a méně a zlevněné snídaňové menu. Reaguje tak na tlak zákazníků na dostupnější ceny.

