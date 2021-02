McDonald's jde s dobou, ve vedení chce polovinu žen

Fastfoodový gigant usiluje o zastoupení stejného počtu mužů a žen na vedoucích pozicích, cíl chce splnit do roku 2030. Již do roku 2025 však bude bojovat za to, aby ženy na těchto pozicích představovaly 45 procent z celkového počtu.

Řetězec se během následujících čtyř let také zaměří na zastoupení menšin na vedoucích pozicích. V roce 2020 v USA minoritní skupiny zastávaly zhruba 29 procent vedoucích pozic, cíl pro rok 2025 zní 35 procent.

Tyto kroky přicházejí po tom, co franšízanti tmavé pleti a vedoucí pracovníci v USA obvinili firmu z diskriminace. Dalším tématem v předcházejících letech bylo třeba sexuální obtěžování v restauracích, kvůli kterému společnost čelila žalobě. McDonald’s tato obvinění zpochybnil.

McDonald’s zdůrazňuje, že klade důraz na význam rasové rozmanitosti ve společnosti. V listopadu 2020 společnost jmenovala Reginalda J. Millera vedoucím oddělení, které má na starost problematiku rozmanitosti, spravedlnosti a inkluze.

„Uvědomujeme si, že tyto problémy naše lidi velmi ovlivňují, jasně a nahlas jsme slyšeli, že rozmanitost, spravedlnost a inkluze jsou prioritami celého našeho týmu,“ napsal šéf McDonald’s Chris Kempczinski v dopise pro personál.

Údaje z roku 2018 naznačují, že franšízový gigant měl hispánských, asijských a pracovníků černé pleti na vedoucích pozicích více, než je v tomto odvětví běžné. Počet zastoupených žen na vedoucích funkcích byl rovněž vyšší než průměr v tomto odvětví.