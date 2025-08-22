McDonald’s v USA zlevňuje. Pověst se snaží zachránit novým menu

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s v USA během posledních let ztratil pověst cenově dostupného jídla. Na některých místech se totiž cena Big Mac Menu vyšplhala v přepočtu i na 380 korun, což zákazníky paralyzované vysokou inflací od návštěv poboček odradilo. Značka teď přichází s nápadem, jak svou reputaci napravit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Restaurace, zejména pak rychlá občerstvení, se v USA potýkají s výrazným poklesem počtu zákazníků. Může za to především vysoká inflace, která způsobila, že je pro lidi výhodnější stravovat se doma.

Podle společnosti Black Box Intelligence se letos snížila návštěvnost restaurací o 1,7 procenta a v případě fast foodů dokonce o 2,7 procenta. McDonald’s proto přišel s plánem, jak pověst cenově dostupného stravování navrátit.

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Hlavním cílem je udržet cenu osmi oblíbených McValue menu až o patnáct procent niže než součet jednotlivých položek. Každá pobočka si ale výši slevy nastaví sama. Jídla zahrnují snídani, oběd i večeři a skládají se většinou ze sendviče nebo nugetek, bramborových placek hash browns, či hranolek a nápoje.

Franšízy ale z oznámení nadšené nejsou, a to především kvůli strachu, že na slevách prodělají. Řetězec se proto rozhodl poskytnout jednotlivým pobočkám finanční dotace a zaplatit marketingovou kampaň na propagaci nových slev.

Koncem roku se pak objeví i akce Extra Value Meals, tedy vysoce výhodná menu, se kterými fast food přišel poprvé už v roce 1991. Pro některé spotřebitele je totiž cena McValue stále vysoká. Novinkou tedy bude snídaňové menu za pět dolarů (105 korun) a kombinace Big Maku s McNuggets za osm dolarů (170 korun).

Nejhorší výsledek od vrcholu pandemie. McDonald’s hlásí další pokles tržeb

Od září se také sníží i ceny některých samostatných položek. Jde například o Big Mac, Quarter Pounder se sýrem, Chicken McNuggets, McCrispy nebo Egg McMuffin.

Nová strategie se projevila i na burze, už ve středu vzrostly akcie McDonald’s o jedno procento. Konkurenční Restaurant Brands International, Wendy’s a Yum Brands naopak o dvě až čtyři procenta klesly.

Deset dolarů je už moc

„Největší faktor, který utváří, jak bude zákazník McDonald’s vnímat, je právě nabídka a její cena,“ řekl podle The Wall Street Journal generální ředitel řetězce Chris Kempczinski.

Problém pak představují jídla, která stojí deset dolarů (210 korun) a více. S tím souhlasí i důchodce ze státu New York Dennis Mahoney. „Kdyby to menu stálo méně, chodil bych sem častěji.“

Ceny se na každé pobočce ovšem liší. „V malých a středně velkých amerických městech se Big Mac Menu dá sehnat za 5,69 dolarů (120 korun),“ uvádí firma Technomic. U turistických atrakcí nebo na letištích se ale cena té samé kombinace může vyšplhat až na 18,99 dolarů (400 korun).

Syrský „McDonald’s“ pobláznil sociální sítě, jako by z oka vypadl originálu

Toto konkrétní menu, které v McDonald’s patří mezi jedno z nejoblíbenějších, zdražilo mezi lety 2019 a 2024 o 27 procent. Důvodem jsou podle společnosti rostoucí náklady franšízantů.

„Obvykle si dávám McValue, protože stojí jen pět dolarů. Škoda ale, že neexistuje cenově dostupná varianta s větším burgerem,“ uzavírá podle amerického portálu důchodce Mahoney.

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

