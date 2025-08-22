Restaurace, zejména pak rychlá občerstvení, se v USA potýkají s výrazným poklesem počtu zákazníků. Může za to především vysoká inflace, která způsobila, že je pro lidi výhodnější stravovat se doma.
Podle společnosti Black Box Intelligence se letos snížila návštěvnost restaurací o 1,7 procenta a v případě fast foodů dokonce o 2,7 procenta. McDonald’s proto přišel s plánem, jak pověst cenově dostupného stravování navrátit.
Hlavním cílem je udržet cenu osmi oblíbených McValue menu až o patnáct procent niže než součet jednotlivých položek. Každá pobočka si ale výši slevy nastaví sama. Jídla zahrnují snídani, oběd i večeři a skládají se většinou ze sendviče nebo nugetek, bramborových placek hash browns, či hranolek a nápoje.
Franšízy ale z oznámení nadšené nejsou, a to především kvůli strachu, že na slevách prodělají. Řetězec se proto rozhodl poskytnout jednotlivým pobočkám finanční dotace a zaplatit marketingovou kampaň na propagaci nových slev.
Koncem roku se pak objeví i akce Extra Value Meals, tedy vysoce výhodná menu, se kterými fast food přišel poprvé už v roce 1991. Pro některé spotřebitele je totiž cena McValue stále vysoká. Novinkou tedy bude snídaňové menu za pět dolarů (105 korun) a kombinace Big Maku s McNuggets za osm dolarů (170 korun).
Od září se také sníží i ceny některých samostatných položek. Jde například o Big Mac, Quarter Pounder se sýrem, Chicken McNuggets, McCrispy nebo Egg McMuffin.
Nová strategie se projevila i na burze, už ve středu vzrostly akcie McDonald’s o jedno procento. Konkurenční Restaurant Brands International, Wendy’s a Yum Brands naopak o dvě až čtyři procenta klesly.
Deset dolarů je už moc
„Největší faktor, který utváří, jak bude zákazník McDonald’s vnímat, je právě nabídka a její cena,“ řekl podle The Wall Street Journal generální ředitel řetězce Chris Kempczinski.
Problém pak představují jídla, která stojí deset dolarů (210 korun) a více. S tím souhlasí i důchodce ze státu New York Dennis Mahoney. „Kdyby to menu stálo méně, chodil bych sem častěji.“
Ceny se na každé pobočce ovšem liší. „V malých a středně velkých amerických městech se Big Mac Menu dá sehnat za 5,69 dolarů (120 korun),“ uvádí firma Technomic. U turistických atrakcí nebo na letištích se ale cena té samé kombinace může vyšplhat až na 18,99 dolarů (400 korun).
Toto konkrétní menu, které v McDonald’s patří mezi jedno z nejoblíbenějších, zdražilo mezi lety 2019 a 2024 o 27 procent. Důvodem jsou podle společnosti rostoucí náklady franšízantů.
„Obvykle si dávám McValue, protože stojí jen pět dolarů. Škoda ale, že neexistuje cenově dostupná varianta s větším burgerem,“ uzavírá podle amerického portálu důchodce Mahoney.