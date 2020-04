Problémy má už i slavný klaun. Tržby McDonald’s klesly téměř o třetinu

Při vstupu do letošního roku to pro McDonald’s, stejně jako pro mnoho dalších firem, vypadalo velmi dobře. Wuchanský koronavirus však značně zamíchal kartami. Slavný fastfoodový řetězec tak sčítá ztráty. A to i přesto, že podle CNN po světě dál funguje zhruba 75 procent jeho prodejen. Část z nich je v omezeném režimu, část však funguje stejně jako dříve.



Díky tomu ztráty sice nejsou tak vysoké, stále jsou však markantní. Otevřené restaurace totiž nejsou vše – hlavní je, zda do nich chodí lidé. Za první čtvrtletí letošního roku podle čtvrtletní zprávy firmy tržby poklesly o 3,4 procenta. S tím, jak pandemie postupuje, se pak ztráty značně navyšují. Během března tak po celém světě tržby řetězce klesly o 22 procent.

Jaký vliv měla pandemie na české restaurace McDonald’s, zatím není zjevné. „Tato data zveřejňujeme pouze za celý rok,“ odpověděla iDNES.cz na dotazy ohledně tržeb Zuzana Svobodová, mluvčí řetězce. Dá se však předpokládat, že i v tuzemsku prodeje klesly.

Možná však ne tak výrazně, jak ukazují celosvětová čísla. Vzrostl totiž zájem o další služby. „Počet aut u výdejních oken McDrive se v době koronaviru více jak zdvojnásobil,“ uvedla Svobodová. „O naši službu McDelivery je pak v posledních dnech až trojnásobně větší zájem,“ dodala.

Bezprecedentní situace

Ještě na začátku letošního roku řetězec předpokládal stabilní růst kolem 4 procent. Podle odhadů expertů CNBC bude koronavirová krize McDonald’s stát asi 1,4 miliardy dolarů (přes 34,6 miliardy korun).

Podle šéfa McDonald’s, Chris Kempczinského, je však zatím na předpovědi příliš brzy. „Je to bezprecedentní situace,“ uvedl. „Mění se svět, ve kterém žijeme. Budeme se muset adaptovat na to, co přijde, až tohle všechno skončí,“ dodal.

Zahraniční novináři pak upozorňují také na to, že jsou řetězce rychlého občerstvení pandemií covid-19 zpravidla zasaženy mnohem méně než ostatní restaurace. Spíše než McDonald’s jako celek pak podle analytiků budou trpět jeho franšízy.

A to si uvědomuje i Kempczinski „Budeme s našimi franšízami spolupracovat a snažit se je udržet v chodu,“ uvedl. Kromě toho část vedení firmy za účelem podpory řetězce o polovinu snížila své platy. Například Kempczinski si loni vydělal 1,25 milionu dolarů, zhruba 31 milionů korun.