Kávové šálky v McDonald's dostanou nový vzhled. Podpoří očkování

We Can Do This je kampaň vytvořená vládou amerického prezidenta, jejíž cílem je vzdělávat lidi o vakcíně proti koronaviru a povzbudit je k očkování. Stejný účel budou mít i kávové šálky, mají pomoci oslovit více občanů. Řetězec má ve Spojených státech téměř 14 tisíc restaurací.



„Všichni chceme chránit sebe a své blízké a být znovu se svými přáteli,“ zmínila ve svém prohlášení Genna Gentová, viceprezidentka pro veřejnou politiku a vládní záležitosti. Zároveň doplnila, že fastfoodový řetězec má radost, že poskytne informace pro své zákazníky a pomůže jim udržet je v bezpečí.



Ministr zdravotnictví Xavier Becerra dodal, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru „pomůže více lidem činit informovaná rozhodnutí o jejich zdraví a dozví se o krocích, které mohou podniknout, aby ochránili sebe a své blízké.“

Více než 150 milionů amerických občanů dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. Deník The Business Insider informuje, že vakcinace je hlavní téma, které americká vláda musí řešit. Z údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí totiž vyplývá, že velké množství lidí neobdrželo druhou očkovací dávku. Podle deníku The Business Insider se za tím může skrývat mnoho důvodů, například strach z vedlejších účinků po druhé dávce nebo pocit, že aplikace jedné dávky poskytuje dostatečnou ochranu.

Jízda na očkování zdarma

K očkování vybízejí i další společnosti. Například taxislužby Uber a Lift nabídnou bezplatnou jízdu všem, kteří budou cestovat do nebo z očkovacího centra.

„Vakcíny jsou naší nejlepší nadějí na překonání této pandemie,“ zmínila šéfka Uberu Dara Khosrowshahi. „Pro mě, Uber a naši zemi to je významný okamžik. Stále více a více Američanů se nechává naočkovat. Pokračujme v tom – společně,“ doplnila.

„Vakcína je klíčem k tomu, abychom se všichni znovu dostali do pohybu, a jsme hrdí na to, že se zasloužíme o to, abychom posunuli zemi kupředu,“ uvedl John Zimmer, spoluzakladatel a prezident společnosti Lyft.



Obě dopravní společnosti deníku BBC potvrdily, že jízdy zdarma nebudou mít dopad na řidičovu výplatu.

K podpoře očkování se přidává také potravinářský gigant Unilever. V pátek rozdá na několika místech v USA zdravotnickým pracovníkům a naočkovaných mléčné koktejly a zmrzliny.

Americký prezident by chtěl dosáhnout toho, aby do začátku července bylo naočkováno 70 procent dospělé populace v USA. Začátkem týdne byla alespoň jedna dávka vakcíny zatím aplikována 46 procentům Američanům.