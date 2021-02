Lahůdka u McDonald's. Fastfood nabízí burger michelinského šéfkuchaře

Dánský McDonald's navázal spolupráci se známým dánským šéfkuchařem Paulem Cunninghamem. Ten pro fastfoodový řetězec navrhl a vytvořil hovězí hamburger. Lidé o něj vzhledem k popularitě šéfkuchaře projevili zájem, ne všichni jsou však z takové spolupráce nadšení, informuje web Eat This, Not That.