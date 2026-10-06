McDonald’s čelí žalobě kvůli AI. Ceny si určují franšízanti, brání se řetězec

Žaloba podaná 2. října tvrdí, že McDonald’s porušil americké antimonopolní zákony tím, že se spojil s nezávislými franšízanty a k určování cen využíval algoritmy vytrénované na neveřejných datech, píše agentura Reuters.
Agentura minulý týden informovala, že cenový systém McDonald’s využívá algoritmy strojového učení, které průběžně analyzují data z milionů každodenních transakcí v téměř 14 tisících provozoven řetězce.
Žaloba se na tuto zprávu odvolává a uvádí, že k umělé inteligenci se při stanovování cen a řízení dalších provozních činností obracejí také další fastfoodové společnosti. „Nezávislé podniky musí stanovovat své ceny nezávisle,“ uvádí se v žalobě.
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McDonald’s využívá k tvorbě cen AI. Stejný burger stojí v každé pobočce jinak
McDonald’s označil obvinění za spekulativní a založené na neinformovanosti. „Umělá inteligence nestanovuje cenu Big Maku ani žádné jiné položky menu,“ uvedla společnost. Dodala, že o cenách rozhodují samotní franšízanti a že používání nástrojů poskytujících cenová doporučení a analytických systémů je běžnou praxí i v dalších odvětvích.
Američtí žalobci v posledních letech podali vlnu hromadných žalob, v nichž tvrdí, že firmy využívaly algoritmy nebo umělou inteligenci k nezákonné koordinaci cen hotelových pokojů, nájmů bytů a dalších produktů a služeb.
„McDonald’s využívá své obrovské množství dat a franšízový systém k tomu, aby z peněženek spotřebitelů dostal poslední cent – až do poslední hranolky,“ uvedl ve vyjádření právník žalobce Lark Turner. Podle jeho vyjádření se bude snažit žalobu rozšířit na hromadnou a zastupovat skupinu potenciálně čítající miliony zákazníků McDonald’s.