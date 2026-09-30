Nový systém, který funguje na odhadu ochoty zákazníka zaplatit za produkt, značně prohloubil rozdíly mezi jednotlivými provozovnami, protože odlišné ceny jsou i v pobočkách jen pár kilometrů od sebe. V září agentura Reuters například odhalila, že Big Mac prodávaný ve Fresnu v Kalifornii stojí 5,69 dolarů, zatímco stejný burger o tři kilometry dál vyjde na 6,89 dolarů. To je rozdíl 21 procent.
AI zvyšuje ceny, kde je vyšší poptávka. Někteří provozovatelé si ale stěžovali, že systém doporučoval výraznější zdražení i během pandemie a rostoucí inflace.