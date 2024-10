Banán přilepený ke zdi páskou jde do dražby. Vyvolávací cena je milion dolarů

Když italský sochař a tvůrce uměleckých instalací Maurizio Cattelan v roce 2019 na výstavě Art Basel v Miami Beach přilepil na zeď čerstvý banán coby své dílo, vyvolal okamžitý rozruch. Galerie byla brzy nucena ho ze zdi sundat, protože davy lidí ve výstavní síni nedokázala zvládnout, píše agentura Bloomberg.

Jen během několika dní se Cattelanovo dílo stalo předmětem nespočtu memů a napodobenin. Psaly o něm celebrity, vyjadřovali se k němu seriózní kritici umění, jeden člověk ho dokonce snědl. A co je možná nejdůležitější, vzbudilo zájem mnoha sběratelů.

Dílo s názvem Komediant umělec vyrobil v „nákladu“ tří kusů, jeho cena na trhu se údajně pohybuje od 120 000 do 150 000 dolarů (2,7 až 3,3 milionu Kč). Jeden kus byl darován Guggenheimovu muzeu, další dva jsou nyní v soukromém vlastnictví. O pět let později bude právě to v soukromých rukou nabídnuto veřejnosti s výrazně vyšší cenou prostřednictvím dražby. Jeho předprodejní aukční odhad je 1 až 1,5 milionu dolarů (22 až 34 milionů Kč)

„Máme zde co do činění nejen s jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších uměleckých děl, které kdy Cattelan vytvořil,“ říká David Galperin, vedoucí oddělení současného umění pro Ameriku v aukční síni Sotheby’s. Podle něj je to dokonce jedno z nejdiskutovanějších uměleckých děl jednadvacátého století. „Věřím, že konečná částka by mohla jít daleko za tuto hranici,“ dodává.

Pochopení hodnoty

V umění se podle Bloombergu hodnota díla nikdy neodvíjela pouze od použitých materiálů. Picassův obraz je jen pigment na plátně, stejně tak Michelangelův David je jen kus kamene. Když před více než sto lety Marcel Duchamp svou Fontánou/pisoárem šokoval celý umělecký svět, zároveň odstranil otázku, zda je či není nutná „ruka“ umělce, aby se objekt stal uměleckým dílem. Dnes je svět umění přesycen uměleckými díly, ať už konceptuálními nebo jinými, vytvořenými z readymade materiálů. V tomto ohledu není Komediant ničím novým.

Co je však na tomto díle aktuální, je fakt, že je interpretováno jako komentář k absurditě samotného trhu s uměním. Umožnit veřejnosti dražit jej bude podle Galperina další kapitolou jeho existence na veřejnosti. „Je to umělecké dílo, které vyvolalo tolik debat a dialogů o pojmu hodnoty, konkrétně v souvislosti s uměním,“ vysvětluje. Proto podle něj neexistuje lepší platforma pro tuto diskusi, než je veřejná aukce.

Co získáte

Kdo si Cattelanův banán koupí, obdrží samozřejmě certifikát pravosti. Ten obsahuje také podrobné pokyny k vystavení díla. Jako bonus obdrží vítězný dražitel roli lepicí pásky i banán, což mu přinejmenším ušetří počáteční cestu do místního supermarketu. „Banán a lepicí pásku lze podle potřeby měnit, není to originální lepicí páska ani banán,“ poznamenává Galperin.

Zařazení díla do významné aukce Sotheby’s bylo podle Galperina přísně střeženým tajemstvím, „Kromě jednoho nebo dvou členů mého týmu a novinářů, které jsme oslovili v posledních 24 hodinách, o tom nevěděl ani živáček,“ dodal.

Z tohoto důvodu aukční síň neprováděla absolutně žádný marketing ani osvětu. Galperin i přesto tvrdí, že o dílo bude velký zájem. Ještě před prodejem vyrazí banán na světové turné do New Yorku, Londýna, Paříže, Milána, Hongkongu, Dubaje, Tchaj-peje, Tokia a Los Angeles.

„Vzhledem ke způsobu, jakým toto umělecké dílo dokázalo prorazit hranice světa umění a vstoupit do veřejného a popkulturního povědomí, má potenciál vzbudit zájem skutečně u každého,“ uzavírá podle Bloombergu vedoucí oddělení současného umění pro Ameriku v Sotheby’s David Galperin.