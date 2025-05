Mauricijská vláda chce z tropického ostrova vytvořit fungující finanční centrum. Pro bohaté nabízí poměrně lákavé daňové podmínky zahrnující jednotnou 15procentní daň z příjmu právnických osob a zastropovanou 20procentní daňovou sazbu v případě příjmů fyzických osob. Nejspíš ještě lákavější je zdanění kapitálových výnosů a dědictví, které tu je nulové, píše agentura Bloomberg.

„Možná nás někdo nazývá daňovým rájem, z našeho pohledu jde ale o efektivní daňovou jurisdikci,“ prohlašuje tamní ministryně pro finanční služby Jyoti Jeetunová.

Mauricius láká rovněž na takzvaná zlatá víza, tedy na oprávnění k dlouhodobému pobytu pro ty, kteří do podnikání ve státě investují alespoň 50 tisíc amerických dolarů (zhruba 1,2 milionů korun), nebo si případně zakoupí nemovitosti alespoň za 375 tisíc amerických dolarů (asi 8,7 milionů korun).

Na ostrov míří boháči z Číny i Evropy

Za posledních deset let se na Mauricius přistěhovalo asi 1 500 bohatých osob, a to převážně z Číny, Jihoafrické republiky a států Evropské unie, mezi kterými dominuje hlavně Francie. Jejich přítomnost na ostrově je momentálně patrná na první pohled. Podél celého pobřeží totiž vyrůstá jeden luxusní rezidenční projekt za druhým.

„Zaznamenáváme rostoucí poptávku po dlouhodobých pronájmech i po trvalém pobytu,“ říká pro Bloomberg David Martial, který je generálním ředitelem společnosti Alteo. Tato firma zároveň momentálně chystá investici v přepočtu za více než 300 milionů dolarů (asi 7 miliard korun) do dalšího nového luxusního areálu na ostrově s plážovým klubem, školou a přístavem.

Přítomnost bohatých je patrná i v místních přístavech. Řada firem totiž zaznamenává rostoucí zájem o nové luxusní jachty s cenou převyšující hranici jednoho milionu dolarů, což je v přepočtu zhruba 23 milionů korun. Rostou i prodeje drahých automobilů. Týká se to třeba značky Land Rover, která má na ostrově momentálně až sedmkrát výraznější odbyt než v roce 2018.

Ve hře je spolupráce s Afrikou

Podle agentury Bloomberg investoři oceňují mimo jiné tamní právní systém vycházející z anglické i francouzské tradice. I proto se v dalších letech očekává prudké posílení mauricijského finančního sektoru, který se již dnes podílí na výkonnosti tamního hospodářství asi 14 procenty.

Mauricius by ale neměl usnout na vavřínech. Jeho vize ohrožují i další oblíbená finanční centra, mezi která se řadí kupříkladu Dubaj, Singapur či Curych. I proto mauricijská vláda chce do budoucna daleko více navázat spolupráci se státy v Africe. Vizí je, že by se Mauricius stal jakousi branou pro kapitál do celé Afriky i z ní.

„Cílem je přivést na ostrov africké finanční konglomeráty a nabídnout jim regionální sídlo. Mauricijský finanční sektor má před sebou zásadní úkol. Měl by zajistit růst pro celý africký kontinent,“ říká pro Bloombeg místní náměstek ministra financí Dhaneshwar Damry.

Přesto v některých částech ostrova není výraznější přítomnost bohatých stále příliš patrná. Mnohde chybí základní infrastruktura včetně silnic. Bydlení pro místní je stále nedostupnější, řada rodáků raději volí stěhování do ciziny, mimo jiné i kvůli práci, uzavírá Bloomberg.