Hledá se stará Barbie. Mattel chce recyklovat hračky a vyrobit z nich nové

Společnost se tento krok rozhodna podniknout v rámci snahy o větší udržitelnost značky. Už v minulosti se totiž Mattel zavázal k tomu, že všechny hračky budou vyráběné z recyklovaných, bio nebo recyklovatelných materiálů. To samé by pak mělo nastat i u všech obalů hraček a tohoto závazku by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2030.



Lidé se do výzvy mohou zapojit tak, že si ze stránek Mattelu vytisknou štítek, který umístí na balení dané hračky, a tu pak poštou odešlou do společnosti Mattel. Tam se hračky roztřídí podle typů i materiálů a následně zrecyklubjí. Materiály, které už recyklovat nepůjdou, budou buď nějak zakomponovány do jiných plastových produktů a nebo přeměněny na energii.

„Máme teď možnost předejít tomu, aby staré hračky skončily na skládkách, a vytvořit nový efektivní model cirkulární ekonomiky,” říká pro CNN Pamela Gill-Alabasterová, která v Mattelu řídí oddělení udržitelnosti.



S příchodem pandemie přišla velká poptávka po nových hračkách, jelikož rodiče se snažili shánět novou zábavu pro své děti, se kterými zůstali doma během lockdownu. Velké firmy se proto začaly poohlížet po řešení, jak nově vyrobené hračky udělat více ekologické a šetrné k životnímu prostředí.

Mattel zatím do recyklačního programu zahrnuje značky Barbie, Matchbox a MEGA. Tato služba bude zatím dostupná pouze v USA a Kanadě, ale podobné programy vznikají i ve Velké Británii, Francii a Německu a do budoucna by se mohly rozšiřovat i do dalších zemí.