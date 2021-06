Mattel představuje ekologickou Barbie. Vyrábí ji z plastového odpadu

Kolekce Barbie Loves the Ocean (Barbie miluje oceán – pozn. red.) je zaměřena na léto, její součástí jsou tři panenky a příslušenství vyrobené z 90 procent z recyklovaného plastu. Výrobce hraček spolupracuje se společností Envision Plastics, významným recyklátorem termoplastů. Zdrojem materiálu pro výrobu nových hraček mají být oblasti u mexického poloostrova Baja.

„Uvedení této panenky Barbie na trh představuje další přírůstek do rostoucího portfolia účelových značek společnosti Mattel, které vzbuzují povědomí o životním prostředí u našich zákazníků,“ uvedl Richard Dickson, prezident a provozní ředitel společnosti Mattel.

Spolu s novými panenkami a příslušenstvím vydala hračkářská společnost na svém YouTube kanálu animované vzdělávací video určené především mladší generaci. Barbie panenky v něm sdílí tipy, jak je možné naši planetu chránit.



Výrobce hraček se již dříve zavázal, že do roku 2030 bude u všech svých výrobků a obalů používat 100% recyklované, recyklovatelné nebo bio materiály. V květnu letošního roku přišla společnost s programem Mattel PlayBack. Ten vybízí spotřebitele, aby zasílali společnosti Mattel své staré hračky. Firma tak může materiály znovu použít.



Zájem o udržitelnost projevují i ostatní hračkářské společnosti. Hračkářský gigant Lego si klade za cíl do roku 2030 vyrábět většinu svých produktů z udržitelných materiálů. Společnost Hasbro, která vyrábí například Monopoly nebo My Little Pony, plánuje do roku 2022 eliminovat plastové obaly.