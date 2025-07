Matcha mánie postihla celý svět. Japonští farmáři nestíhají poptávku

Globální matcha mánie je poháněna sociálními médii, kde influenceři sdílejí tipy na přípravu, recenze a recepty. Hashtag „Matcha Tok“ na TikToku zaznamenal desítky milionů zhlédnutí. Poptávka po zeleném prášku prudce stoupá. Americká dovozkyně čaje Lauren Purvisová uvedla pro BBC, že zásoby matchy, které dříve vydržely kavárnám měsíc, jsou vyčerpány během několika málo dní.

Na japonské farmáře je však vyvinut velký tlak, který kromě zvýšené poptávky ještě zvyšují americká cla na Japonsko a špatné počasí. Kvůli vlnám veder se totiž musí smířit s menší úrodou. Země také čelí úbytku zemědělců, jejich populace totiž stárne a mladé lidi o toto odvětví nemají přílišný zájem.

Situace pro farmáře by se v následujících měsících měla mírně zlepšit. V úterý americká a japonská vláda schválily obchodní dohodu, která sníží dovozní daň na japonské produkty dovážené do USA na 15 %.

„Jelikož se japonský čaj v USA nepěstuje, neexistuje žádný americký průmysl, který by byl ohrožen a který by cla musela chránit. Doufáme, že si uvědomí, že speciální čaje by měly být od cla osvobozeny,“ uvedla Purvisová.

Obchody v Kjótu kvůli problémům s dodávkou podle BBC stanovují limity na množství, které mohou zákazníci koupit. Například společnost Camellia Tea Company umožňuje koupit pouze jedinou plechovku. Za poslední rok se počet zájemců o zelený prášek zdvojnásobil.

Podle japonského ministerstva zemědělství se produkce matchy mezi lety 2010 až 2023 téměř ztrojnásobila. Vývoz vzrostl pouze v loňském roce o více jak 25 %.

Japonci brojí za vědomější spotřebu prášku

Podle Japonců by se matcha nejvyšší kvality měla používat především v kavárnách. Podle lidí, které oslovila BBC, je tedy smutné, když lidé prášek hromadí, či ho používají při vaření. K tomuto by prý měli zájemci používat méně kvalitní matchu, která je hojnější a vhodná do kuchyně.

Také kavárny by si měly dávat pozor na to, jakým způsobem připravují nejvíce kvalitní typ matchy. Pokud se použije například v nápoji s vysokým obsahem mléka, může ztratit svou specifickou a jemnou chuť.

Matcha je výsledkem dlouholetého procesu šlechtění zeleného čaje, prášek je vyhledávaný pro své zdravotní přínosy, obsah kofeinu a pro svou specifickou chuť. Vyrábí se z lístků zvaných tencha, které se během růstu několik týdnů uchovávají ve stínu. Tento postup je důležitý pro rozvoj charakteristického typu chuti – „umami“ – lehce pikantní a přirozeně sladká chuť, kterou mnozí lidé vyhledávají.

Poté co se lístky sklidí, se semelou na prášek pomocí kamenných mlýnů. Takový postup však dokáže vyprodukovat pouze 40 g prášku za hodinu.