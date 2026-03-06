Česká republika je navíc v zájmu o matcha čaj specifická. Zatímco v EU v posledních letech rostl celkový trh v rámci postupně v řádu desítek procent, v Česku se trend projevil skokově. „Zvýšený zájem o čaj matcha jsme na našem e-shopu začali výrazně evidovat v roce 2024. Oproti roku 2023 došlo k meziročnímu nárůstu poptávky přibližně o 600 procent,“ přibližuje zájem Martin Labudík ze společnosti Nagomi tea..
|
Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí
Matcha je hitem sociálních sítí
Za zvýšenou poptávkou stojí primárně sociální sítě. „Čaj matcha byl v posledních letech častěji prezentován influencery jako zdravější alternativa ke kávě, což vedlo k tomu, že lidé začali čaj matcha aktivně vyhledávat a zajímat se o jeho původ a kvalitu,“ poukazuje Labudík.
Důvod ale může být i jen čistě estetický. „Matcha je vizuálně atraktivní trend,“ říká David Šrubař, provozovatel e-shopu Ocha.cz. Zdravý životní styl podle něj často roli nehraje, řadě lidí může záležet jen na hezké fotce na sociální sítě nebo pocitu určitého společenského statusu. „Běžný konzument, který pije matcha latte ve velkých řetězcích, zpravidla neřeší kvalitu,“ myslí si Šrubař.
|
Matcha je zelené zlato. Poptávka je obrovská, čaj bude dál zdražovat
Japonsko nestíhá uspokojovat poptávku
Japonský vývoz podle obchodníků už dosáhl stavu, kdy pěstitelé nestíhají uspokojovat poptávku. V roce 2025 například nebylo výjimkou, že čaj sice na plantážích ještě nebyl sklizený, ale už byl dopředu vyprodaný.
„S matcha čajem pracuji kontinuálně od roku 2012. To, co se odehrálo v roce 2025, nemá v mé dosavadní zkušenosti žádnou paralelu,“ říká Petr Patočka, majitel společnosti Kyosun.
Ten se na základě extrémní poptávky, která v roce 2024 nastala, rozhodl výrazně navýšit nákup čaje matcha zhruba na trojnásobek. „Přesto se stalo něco, co se nám za celou dobu existence firmy nikdy nestalo – v srpnu 2025 nám čaj fakticky došel,“ popisuje.
A to i přes fakt, že má společnost pod správou 20 hektarů čajových polí v Japonsku. Takový objem pomohl vzhledem k enormní poptávce vykrýt pouze dva měsíce zásob. V září dokonce firma na měsíc pozastavila dodávku čaje do zahraničí, aby dostatečně uspokojila český a slovenský trh.
Na situaci reagují i japonští farmáři. Řada z nich začala vlivem obrovské poptávky měnit své dlouholeté zvyklosti. „Farmáři ruší zahrady s keři na sencha nebo gyokuro a mění svou orientaci na pěstování tencha pro práškový čaj matcha, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější. Tento tlak na produkci ‚prášku‘ na úkor tradičních čajů je pro mě tím hlavním ukazatelem současného boomu,“ popisuje David Šrubař.
|
Influenceři propadli zelenému čaji matcha. Japonci kvůli nim omezili prodej
Kvůli masové produkci kvalita matchy klesá
Bohužel ale tlak na kvantitu způsobuje, že jsou producenti nuceni zrychlovat proces a trh se tak začíná plnit i produkty, které by kontrolou kvality dříve neprošly.
„Nejde o to, že by matcha nebyla vůbec, ale je nedostatek té kvalitní. Japonští producenti nestíhají uspokojovat poptávku z USA, Kanady a Číny,“ informuje David Šrubař.
V zahraničních diskuzích se tak často objevují nespokojené recenze konzumentů, kteří nejsou spokojeni s další dodávkou totožného produktu od stejné značky. Rozdíly pozorují zejména v barvě a chuti.
|
Matcha mánie postihla celý svět. Japonští farmáři nestíhají poptávku
Co znamená, když matcha není zářivě zelená
Zavedené značky začaly míchat starší listy nebo pozdější sklizně, což se okamžitě projeví na barvě (je žlutohnědá místo smaragdové) a na chuti (vysoká trpkost).
„Pokud se určitý produkt stane populární, jeho název začne fungovat jako značka a prodejci jej neradi z nabídky úplně vyřazují ve chvíli, kdy původní materiál není dostupný,“ potvrzuje Martin Labudík.
Horší kvalitu pak mohou vykazovat i nové značky, které se například rozhodnou svézt na aktuální vlně trendů. „V posledním roce také pozoruji, že se na českém trhu vyrojilo množství nových e-shopů, které vznikají čistě účelově s cílem svézt se na aktuálním matcha boomu,“ popisuje Šrubař.
Často jde ale jen o marketingové projekty než o práci skutečných čajových odborníků. „Mnozí z těchto nových hráčů pouze nakoupí dostupnou surovinu, zabalí ji do líbivého designu a silou marketingu ji prodávají jako prémiový produkt,“ popisuje nové praktiky David Šrubař.
Dovozci, kteří chtějí i nadále prodávat čaj s totožnou kvalitou jako doposud, proto musí počítat s násobně vyššími nákupními cenami od japonských farmářů. A to jen za předpokladu, že vůbec bude co koupit. Dovozci jsou pak postaveni před rozhodnutí, jakou měrou promítnou zdražení do koncových cen.
|
Japonská delikatesa dobývá svět. Cestu k onigiri si našli i Evropané
Cena pro spotřebitele nerostla tak dramaticky
Někde došlo k úpravě dosavadního procesu. „Hledali jsme úspory především v logistice a optimalizaci nákladů, díky čemuž se konečná cena čaje matcha pro zákazníky v České republice po započtení DPH a dalších nákladů zvýšila oproti roku 2024 jen přibližně o deset procent,“ vysvětluje Martin Labudík.
Jinde spoléhali na dobré vztahy. Japonsko je totiž v mnohém specifické svou kulturou a vyjednané ceny se vzhledem k japonské mentalitě a přístupu velmi často odvíjí od již vybudovaných vztahů.
To potvrzují i dovozci. „Díky dlouhodobě budovaným vztahům s japonskými partnery se nám podařilo držet nárůst nákupních cen přibližně na dvojnásobku, což je v celoevropském kontextu spíše výjimečné,“ říká Patočka.
Ani tak se firmě nepodařilo udržet pro koncové zákazníky dosavadní ceny. „Naše ceny jsme v roce 2025 navýšili pouze o 23 procent, i když to pochopitelně znamenalo částečné snížení naší marže,“ dodává Petr Patočka.
|
Je to nápoj pro staré lidi, tvrdí mladí Britové. Tradiční čaj jim nechutná
Matcha musí být jedině z Japonska
Procentuální zdražování v jiných evropských státech je ale často vyšší než v Česku. Některé tamní firmy se proto začaly orientovat na dodávky čaje z jiných asijských zemí.
To ale v České republice není možné. Pod označením „matcha“ tu lze prodávat výhradně originální produkt z Japonska. „Česká republika je v současnosti jedinou zemí Evropské unie, kde je tento pojem legislativně chráněn, a věřím, že se tímto přístupem budou inspirovat i další státy,“ říká Petr Patočka.
Co se japonského dovozu týče, nejen v Česku lze předpokládat, že situace s cenami čaje se letos nijak zásadně nezmění. Zásadním bodem pro další vývoj cen bude květen 2026, tedy období jarní sklizně v Japonsku.
„Pokud se výrazně nezvýší objemy produkce nebo se nezmění globální poptávka, je reálné počítat s dalším růstem cen přibližně v rozmezí 30 až 45 procent,“ myslí si Martin Labudík.
Zda někteří dovozci dosáhnou na lepší ceny se může odvíjet od konkrétních dodavatelů a vybudovaných vztahů. „Neočekávám , že se ceny vrátí do úrovní před rokem 2025, ale již nyní nám chodí nabídky za významně lepší ceny, než byly ty oficiální z června 2025,“ uzavírá Petr Patočka.