Matcha vznikla v Číně už v osmém století. Do formy, v jaké ji známe dnes, tedy do zářivě zeleného prášku, se začala zpracovávat v 16. století v Japonsku. Tento nápoj se podával vysoce postaveným vrstvám během speciálních čajových obřadů.
Čajové lístky matchy se pěstují ve stínu a v závislosti na druhu se melou na prášek buď na kamenném mlýnku, nebo strojově. Prášek se poté tradičně pozvolna rozpouští do horké vody pomocí bambusové metličky, čímž vznikne výrazně zelený nápoj.
Matcha mánie
Dnes se matcha nejen pije, ale přidává se do dezertů i kosmetiky. Influenceři si pak svá matcha latté, limonády či nanuky v pro matchu typické „jedovatě“ zelené barvě nadšeně fotí a točí, čímž zažehli pravou matcha mánii.
Maloobchodníci deníku The Washington Post vysvětlili, že tento trend se začal šířit v průběhu několika posledních let. Od loňského roku pak poptávka po matche raketově stoupla.
André Fasciola, generální ředitel společnosti Matcha.com, která se prodejem matcha čaje zabývá, uvedl, že za poslední čtyři roky vzrostly prodeje jeho společnosti o 940 procent.
V potravinářství i kosmetice se přitom zpravidla využívá matcha v ceremoniální kvalitě, což je její nejvyšší jakost. To je problematické, protože výrobci nestíhají pokrýt poptávku po tomto prvotřídním čaji.
Už tak nedostatečnou produkci ještě snížila vlna veder v Japonsku, která pěstování čaje vůbec neprospívá. Situace s nedostatkem matchy došla v její domovině tak daleko, že kvůli velkému zájmu turistů o tento nápoj, obchody omezily prodej pouze na jednu nádobu matcha prášku na osobu.
O latté influenceři nepřijdou, ale připlatí si
Zřejmě nejpopulárnější matcha produkt je matcha latté – připravuje se stejně jako jeho kávový předchůdce, jen místo kávy se mlékem zalije matcha rozpuštěná v horké vodě. Redakce The Washington Post proto oslovila kavárenský řetězec Starbucks, který má matcha latté v nabídce, s dotazem, zda mají zeleného prášku dostatek. Mluvčí společnosti ujistil, že řetězec nepředpokládá nedostatek matchy. Dodal, že mají dostatečné zásoby, aby zvládli případné výkyvy v nabídce a poptávce.
Také Johnny Hill, generální ředitel společnosti Cha Cha Matcha - internetového tržiště s produkty matcha a sítě kaváren s více než deseti prodejnami v Kalifornii a New Yorku - uvedl, že se mu stále daří nakupovat dostatek matchy pro svou nabídku, ale obává se zvýšení cen.
Už dnes přitom nejde zrovna o levnou pochoutku – například ceny matcha latté v českých pobočkách kaváren Starbucks startují na 155 korunách za jeden šálek.
Na konci sklizně 2024 někteří dodavatelé účtovali novým zákazníkům dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co na začátku roku, uvedl David Lavecchia, spoluzakladatel internetového obchodu Tezumi Tea.
Další zdražení může vyvolat celní válka. V červenci totiž uzavřely USA a Japonsko obchodní dohodu, která uvaluje 15procentní daň na japonský dovoz, což na ceny matchy tlačí, uvedl Fasciola z Matcha.com. Jeho společnost zatím „odkládala zvýšení cen, jak jen to bylo možné, ale nakonec bude muset ceny zvýšit.“
Jiní výrobci se pokusí stávající ceny zachovat a zkusí pro své produkty využívat matchu nižší než ceremoniální kvality.