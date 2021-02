MasterCard v Británii mění podmínky pro obchodníky z EU. Zvýší jim poplatky

Podle MasterCard zvýšení poplatků přímo navazuje na rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii. Společnost však dodala, že rozdíl v ceně by měli zákazníci pocítit pouze při nákupech online a ke zdražení zboží v obchodech by dojít nemělo.



Změna by měla ovlivnit takzvané mezibankovní poplatky, tedy poplatky, které MasterCard nastavuje v rámci bank, jejichž klienti používají platební karty této značky. Společnost dodala, že poplatky by měly vzrůst zhruba na 1,5 procenta, přitom momentálně se pohybují okolo hodnoty 0,3 procenta.

Zatímco Evropská unie nastavila v roce 2015 na podobné poplatky limit, kvůli odchodu Británie z EU se pravidla znovu mění. Zákazníci z Británie ročně nakoupí skrz platby kartou od evropských obchodníků zboží za miliony liber a zvýšení poplatků tím pádem ovlivní většinu z nich.

Roli hraje brexit i covid

Ačkoliv zvýšení poplatku může být relativně malé, momentálně hraje celkem významnou roli, jelikož britští obchodníci čekají vyšší náklady na zboží, které do velké Británie z EU přichází. Navíc s koronavirovými opatřeními, jež některé malé obchodníky omezují, se tak dá očekávat, že se část nákladu převede na zákazníky v podobě zvýšení ceny.



Poplatky se navíc nebudou vztahovat jen na zboží zakoupené v evropských zemích. Například nákup z prodejního serveru Amazon MasterCard se zpracovává skrz ústřednu v Lucembursku, takže ke zvýšení poplatku dojde i v tomto případě.

Zvýšení poplatků by mělo oficiálně přijít v říjnu tohoto roku, obchodníci tedy mají ještě několik měsíců na to, aby reklasifikovali své prodeje tak, aby se poplatkům pro prodej do Velké Británie vyhnuli.

Společnost MasterCard na svou obranu uvedla, že poplatky upravuje proto, že se na ní už díky brexitu nevztahují pravidla EU a dodává, že získané finance banky investují do zlepšení bezpečnosti plateb a inovací. MasterCard dále uvádí, že už od konce přechodného brexitového období evropské limity neplatí ani na mnoho plateb probíhajících mezi Velkou Británií a Evropským hospodářským prostorem (EEA), kam spadá i Norsko, Lichtenštejnsko či Island.

„Je to oportunismus,“ míní experti

„V praxi ale změnu uvidí jen obchodníci z evropského hospodářského prostoru, kteří skrz platby kartou prodávají zboží držitelům karet ve Velké Británii,” uvedla pro BBC Mastercard. Podle Calluma Godwina, hlavního ekonoma konzultantské společnosti CMSPI, ale budou zasaženy letecké společnosti, hotely, cestovky či půjčovny aut.

„Dojde k tomu ve všech případech, kdy je spotřebitel v Británii a obchodník v EU,” říká. Podle předsedy parlamentní skupiny pro Fair Business banking Kevina Hollinrakea zase celý krok MasterCard zavání oportunismem.

Největší rival společnosti Mastercard, Visa, uvedl, že zatím zavedení podobných kroků neplánuje.