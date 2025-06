Austrálie povolila maso z laboratoře. Na menu bude foie gras i jedlá svíčka

Produkty, jako je šlehaný paštikový krém, foie gras a jedlá lojová svíčka, se objeví na menu ve vybraných luxusních restauracích v Melbourne a Sydney. Produkty jsou již více než rok dostupné v Singapuru, přičemž poptávka podle Vow roste každý měsíc o 200 procent, napsal britský deník The Guardian.

Firma podle jejího šéfa George Peppoua sází na luxusní produkty záměrně. „Zvolili jsme velmi luxusní produkty a cílení na prémiový segment trhu. Je to způsob, jak se co nejvíce pokusit formovat a ovlivňovat kulturu stravování,“ uvedl.

Podle redaktorky britského deníku, která měla možnost pokrmy ochutnat, je chuť paštikového krému slaná a velmi bohatá, od tradičního kuřecího parfait téměř nerozeznatelná. Jedlá lojová svíčka, do které se namáčí chleba, prý opravdu chutná jako svíčka – chuť je ukryta ve knotu.

Foie gras postrádalo typickou mastnou, máslovitou konzistenci i výrazné „vnitřnostní“ aroma pravé foie gras. Peppou uvádí, že podle šéfkuchařů je intenzivní chuť tradičního foie gras pro řadu lidí nepříjemná. „Tak jsme ji záměrně zmírnili,“ řekl.

Padesát druhů zvířat

Vow dosud experimentoval s buňkami asi 50 druhů zvířat, zkoušel mimo jiné vyrobit masové koule z mamuta. „Čím menší zvíře, tím jednodušší kultivace,“ uvedl Peppou. Japonská křepelka byla podle něj jednou z prvních, jejíž buňky dobře rostly.

Firma pěstuje buňky křepelky ve velkých nádržích. V rozlehlé továrně Vow o rozloze 2 071 m² se nachází největší bioreaktor pro potravinářské účely na světě, přezdívaný Andromeda. Když buňky dostatečně narostou, firma je z výživného roztoku oddělí pomocí centrifugy.

„Lidé z farmaceutického průmyslu vám řeknou, že je to velmi složité,“ řekl Peppou. Ve skutečnosti jde podle něj jen o něco složitější proces než vaření piva.

Někteří zaměstnanci Vow jsou bývalí pivovarníci, ale firma zaměstnává i biomedicínské a letecké inženýry, technickým ředitelem je bývalý pracovník SpaceX. Tito různorodí odborníci vytvořili podle Peppoua „násobně nejlevnější výrobní závod na kultivaci buněk na světě“.

Dostat se na trh pomohlo startupu Vow podpořit několik významných investorů jako Blackbird, Square Peg Ventures a mezinárodní fondy. Celkem firma získala kolem 80 milionů dolarů. „Jsme velmi kapitálově efektivní. Díky tomu jsme ze skromného rozpočtu udělali velký komerční pokrok,“ zmínil Peppou.

Tato efektivita má však i svou cenu. V lednu firma propustila 20 procent zaměstnanců. Tehdy Peppou uvedl, že důvodem bylo soustředit veškeré úsilí na uvedení produktů na více trhů a na více talířů.

Ne cestou rostlinných burgerů

Firma má za sebou jednu sklizeň o hmotnosti 538 kg, což je světový rekord v oblasti kultivovaného masa. Tvrdí, že dokáže týdně vyprodukovat až trojnásobek. Toto číslo ale bledne ve srovnání s 388 000 tunami kuřecího masa, které Austrálie vyprodukovala jen v březnu letošního roku.

Podle vědce Crispina Howitta z australské agentury CSIRO i šéfa firmy Vow George Peppoua se musí laboratorně pěstované maso stát nejen levnější, ale také chutnější a ideálně zdravější než běžné potraviny, aby mělo šanci proniknout do masové spotřeby. „Není tajemstvím, že rostlinné burgery nesplnily očekávání,“ sdělil Howitt. „Vstupují na trh, kde mají lidé jasná očekávání,“ doplnil k rostlinných burgerům.

„Chceš horší burger za víc peněz, protože to pomůže planetě? Ne, díky. Když chci burger, dám si pořádný hovězí. A když chci jíst udržitelně, dám si mrkev,“ zmínil Peppou. Proto marketing Vow příliš nezdůrazňuje etické výhody, ale spíš chuť.

„Chceme změnit chování lidí jako já, kteří mají rádi maso. Musíme jim nabídnout něco jiného, než na co jsou zvyklí,“ říká Peppou. „Není to alternativa, není to náhrada. Je to něco nového. A právě v té novosti je to vzrušení,“ uzavřel podle britskégo webu.