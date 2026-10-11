Když Erwan Leo otevíral v polovině července Le Butter Shop, netušil, jestli bude máslová prodejna vůbec někoho zajímat. O dva měsíce později se za ním sjíždějí nadšenci z celého světa.
První pařížský obchod zaměřený výhradně na máslo stojí mezi kavárnou a vinotékou nedaleko Eiffelovy věže. Elegantní krámek zdobí tapety s pruhovaným vzorem, kostkovaná dlažba a podél stěn stojí dvě velké chladničky plné nejrůznějších druhů másla. Celkem by jich mělo být přes padesát. „Chtěli jsme lidem ukázat, že existuje něco víc než jen to ze supermarketu. Cílíme jak na turisty, tak na místní,“ řekl Guardianu Leo.
Uvnitř se zrovna kolem vitríny shlukla skupinka návštěvníků z Brazílie a Koreje, kteří dřevěnými lžičkami ochutnávají jednotlivé příchutě. „Jsme vlastně taková zmrzlinárna, akorát prodáváme máslo,“ směje se majitel. Zákazníkům nabízí například variantu s medvědím česnekem, či malinami. Mezi nejprodávanější druhy ale patří čokoláda, která připomíná tradiční francouzskou odpolední svačinku známou jako „le goûter“. Ta sestává z čerstvé bagety namazané slaným máslem, na němž jsou položeny kostičky hořké čokolády.
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Za milovnici másla se považuje i jihoafrická novinářka Sofia Patel. Doma v Istanbulu rozlišuje speciální druhy na vaření, běžnou konzumaci, a ty pro zvláštní příležitosti skladuje v mrazáku. „Rozjelo se to během pandemie, kdy bylo máslo často vyprodané. Začala jsem proto přemlouvat své známé, aby mi posílali kostky z celého světa a já měla zásoby,“ vypráví. Dnes dva až tři porcované balíčky dokonce nosí v kabelce. „Vím, že to může udělat nepořádek, ale nikdy nevíte, kdy se bude hodit.“
Pro podobné nadšence existuje na Redditu řada vláken doporučující nejlepší obchody, značky, nebo dokonce rady na přepravu letadlem. Mezi nejvyhlášenější tipy patří obchod La Grande Épicerie de Paris se svojí „máslovou stěnou“ obsahující přes 150 druhů. Podle zaměstnanců si lidé nejčastěji kupují značky Le Beurre Bordier a Beillevaire. Jedna kostka vyjde kolem osmi eur, což je v přepočtu necelých 200 korun.
Máslová vlna je tak silná, že londýnský klub Pembroke na začátku roku dokonce zveřejnil inzerát, ve kterém sháněl „máslového sommeliéra“, tedy odborníka, který by jim pomohl sestavovat nabídku a školit personál v jeho servírování.
Francouzský paradox
Proč se ale z obyčejného másla stal najednou takový trend? Podle nutriční terapeutky Tracy Parkerové za to mohou především průmyslově zpracované potraviny. „Lidé máslo vnímají jako čistý produkt, který tu byl ještě před průmyslovou výrobou. Je tedy podle nich lepší než třeba margarín.“
Ještě před pár lety bylo přitom démonizované kvůli vysokému obsahu nasycených mastných kyselin. „Ve zdravotních doporučeních se nic nezměnilo. Pokud máte vysokou hladinu cholesterolu a váš jídelníček je bohatý na nasycené tuky, měli byste máslo omezit a nahradit ho například olivovým olejem. Pokud si ho ale jen ráno namažete na chleba a po zbytek dne si hlídáte, co jíte, nic se nestane,“ vysvětluje.
Většina Francouzů ovšem věří, že másla a sýrů mohou konzumovat libovolné množství a přesto se vyhnou srdečním chorobám. Kardiovaskulární onemocnění jsou přitom druhou nejčastější příčinou smrti.
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Pro většinu kuchařů je ale máslo základním stavebním kamenem. Už Anthony Bourdain ve své knize Důvěrnosti z kuchyně ze začátku tisíciletí píše, že „když jíte v jakékoli dobré restauraci, počítejte s tím, že jste právě zkonzumovali celou kostku másla.“
Podle šéfkuchaře restaurace Planque Seba Myerse je to tím, že máslem všechno začíná. „Připravujete na něm jídlo a často je to také první chod, který host dostane. Pokud vám tedy naservírují ledově vychlazenou kostku, víte, že vás nečeká nic dobrého.“
„Máslové trendy se jednoduše mění. Teď ho například hodně lidí začíná podávat po večeři místo sýru a někteří umělci ho dokonce využívají k tvorbě soch,“ uzavírá Leo.