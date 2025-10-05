Zatímco u kávy, chipsů nebo arašídového másla mají Američané tendenci se obracet k levnějším alternativám, v případě másla to neplatí. Ti, kdo alespoň jednou prémiové výrobky okusili, se už k těm klasickým vracet příliš nechtějí, píše agentura Bloomberg.
Průměrná cena másla na americkém trhu momentálně vychází asi na 9,6 amerických dolarů za jeden kilogram, což je asi 211 korun. Jsou to másla, u kterých se obsahu tuku pohybuje pod hranicí 80 procent. Ta prémiová, tedy másla s alespoň 85 procenty tuku, jsou proti tomu mnohem dražší. Jeden kilogram Američany nyní stojí zhruba 132 dolarů za kilogram (asi 2 900 korun).
Ačkoliv je tento cenový rozdíl obrovský, podle agentury Bloomberg jsou dražší másla v USA většinou vyprodána hned, jakmile se dostanou na trh. Poptávka po nich je dokonce tak obrovská, že klasické máslo v porovnání s tím prémiovým postupně ztrácí svůj podíl na trhu.
Prodeje prémiových másel rychle stoupají
Čísla z amerického trhu potvrzují, že prodeje klasických másel v USA v porovnání s těmi prémiovými v meziročních srovnáních tak nestoupají. Luxusní varianty hlásí dvouciferné nárůsty, v případě těch klasických růst dosahuje jen na hranici 1,1 procenta.
Mnoho Američanů si nemůže dražší másla vynachválit. „Chuť prémiových másel miluji. V porovnání s těmi klasickými zůstává na jazyku o něco déle,“ říká pravidelný americký konzument Marc Dobiecki.
Zákazníci většinou objevili kouzlo prémiových másel během jejich cest po Evropě. Setkali se s nimi v Irsku, Dánsku či ve Francii. Během jejich dovolených zjistili, že výraznější zastoupení tuku ve většině případů vede k plnější chuti.
Boom podporuje i nedůvěra k margarínům
I v USA navíc mezi obyvateli postupně roste nedůvěra k průmyslově zpracovaným potravinám, což poptávku po prémiových máslech navzdory jejich zdražování ještě zvyšuje. V nemilosti začínají být v USA hlavně margaríny, proti nimž bojuje kupříkladu i americký ministr zahraničí Robert F. Kennedy Jr.
Prémiová másla navíc bodují i na sociálních sítích. Kromě pečení řada Američanů využívá tato másla třeba i na topinky. „U másel máte asi to nejčistší možné složení. Je to v podstatě jen sůl a smetana,“ říká pro Bloomberg Chris Galen, výkonný ředitel skupiny American Butter Institute.
Ačkoliv se Američané dlouho spoléhali hlavně na dovoz prémiových másel ze zahraničí, cla Donalda Trumpa trh z části změnila. Nyní se zákazníci začínají obracet na domácí výrobce. Řada z nich navíc zjišťuje, že ani americké varianty prémiových másel není třeba odepisovat.
Na poptávku okamžitě reagují i americké obchodní řetězce, které prémiová másla čím dál více zahrnují do své nabídky. Jelikož je poptávka obrovská, řada z nich je neváhá nakupovat také do zásoby. „Naši zákazníci se na ně vážně upnuli,“ uzavírá pro Bloomberg Gary Zickel, který pracuje v americkém řetězci Metro Market.