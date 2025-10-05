Američané přišli na chuť prémiovým máslům. Poptávka i navzdory vysoké ceně roste

Autor:
  9:00
Ve Spojených státech roste poptávka po prémiovém máslu. To je ve srovnání s klasickým chutnější i kvalitnější, zároveň ale dražší. Američané si však másla s výraznějším zastoupením tuku zamilovali, a to navzdory vysoké inflaci během posledních let.

227 gramů másla od výrobce Ploughgate Creamery stojí 15 dolarů. (3. října 2025) | foto: https://saxelbycheese.com/

Zatímco u kávy, chipsů nebo arašídového másla mají Američané tendenci se obracet k levnějším alternativám, v případě másla to neplatí. Ti, kdo alespoň jednou prémiové výrobky okusili, se už k těm klasickým vracet příliš nechtějí, píše agentura Bloomberg.

Průměrná cena másla na americkém trhu momentálně vychází asi na 9,6 amerických dolarů za jeden kilogram, což je asi 211 korun. Jsou to másla, u kterých se obsahu tuku pohybuje pod hranicí 80 procent. Ta prémiová, tedy másla s alespoň 85 procenty tuku, jsou proti tomu mnohem dražší. Jeden kilogram Američany nyní stojí zhruba 132 dolarů za kilogram (asi 2 900 korun).

Američané obracejí každý dolar. Kvůli vysokým cenám klesá zájem o chipsy

Ačkoliv je tento cenový rozdíl obrovský, podle agentury Bloomberg jsou dražší másla v USA většinou vyprodána hned, jakmile se dostanou na trh. Poptávka po nich je dokonce tak obrovská, že klasické máslo v porovnání s tím prémiovým postupně ztrácí svůj podíl na trhu.

Prodeje prémiových másel rychle stoupají

Čísla z amerického trhu potvrzují, že prodeje klasických másel v USA v porovnání s těmi prémiovými v meziročních srovnáních tak nestoupají. Luxusní varianty hlásí dvouciferné nárůsty, v případě těch klasických růst dosahuje jen na hranici 1,1 procenta.

Mnoho Američanů si nemůže dražší másla vynachválit. „Chuť prémiových másel miluji. V porovnání s těmi klasickými zůstává na jazyku o něco déle,“ říká pravidelný americký konzument Marc Dobiecki.

Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší

Zákazníci většinou objevili kouzlo prémiových másel během jejich cest po Evropě. Setkali se s nimi v Irsku, Dánsku či ve Francii. Během jejich dovolených zjistili, že výraznější zastoupení tuku ve většině případů vede k plnější chuti.

Boom podporuje i nedůvěra k margarínům

I v USA navíc mezi obyvateli postupně roste nedůvěra k průmyslově zpracovaným potravinám, což poptávku po prémiových máslech navzdory jejich zdražování ještě zvyšuje. V nemilosti začínají být v USA hlavně margaríny, proti nimž bojuje kupříkladu i americký ministr zahraničí Robert F. Kennedy Jr.

Prémiová másla navíc bodují i na sociálních sítích. Kromě pečení řada Američanů využívá tato másla třeba i na topinky. „U másel máte asi to nejčistší možné složení. Je to v podstatě jen sůl a smetana,“ říká pro Bloomberg Chris Galen, výkonný ředitel skupiny American Butter Institute.

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Ačkoliv se Američané dlouho spoléhali hlavně na dovoz prémiových másel ze zahraničí, cla Donalda Trumpa trh z části změnila. Nyní se zákazníci začínají obracet na domácí výrobce. Řada z nich navíc zjišťuje, že ani americké varianty prémiových másel není třeba odepisovat.

Na poptávku okamžitě reagují i americké obchodní řetězce, které prémiová másla čím dál více zahrnují do své nabídky. Jelikož je poptávka obrovská, řada z nich je neváhá nakupovat také do zásoby. „Naši zákazníci se na ně vážně upnuli,“ uzavírá pro Bloomberg Gary Zickel, který pracuje v americkém řetězci Metro Market.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Američané přišli na chuť prémiovým máslům. Poptávka i navzdory vysoké ceně roste

Ve Spojených státech roste poptávka po prémiovém máslu. To je ve srovnání s klasickým chutnější i kvalitnější, zároveň ale dražší. Američané si však másla s výraznějším zastoupením tuku zamilovali, a...

5. října 2025

AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů

Dodavatel energií AZ Energies, který měl zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, skončil. Podle informací společnosti OTE, operátora trhu s elektřinou a plynem pozbyla AZ Energies možnost...

2. října 2025  21:09,  aktualizováno  5.10 8:38

Albánie hlavně díky turistům vzkvétá. Láká na nízké ceny i autentičnost

Zatímco Itálie, Španělsko či Řecko dlouhodobě bojují s obrovským náporem turistů, na Balkánském poloostrově jim v podobě Albánie roste konkurence. Oproti klasickým cestovatelským destinacím na jihu...

5. října 2025

Rostlinně ve fastfoodech nezaujalo. V obchodech zájem roste jen pozvolna

Premium

Rostlinná strava patří k nejvýraznějším trendům ve stravování. Řada výrobců, řetězců a podniků rychlého občerstvení se do ní aktivně pouštěla a rozšiřovala nabídku, aby reagovala na rostoucí...

5. října 2025

Každý devátý český čuník projde přes nás, říká vedoucí provozu v Modleticích

Čtvrt milionu prasat, tedy zhruba 11 procent českých poražených vepřů, projde v podobě předpřipravených půlek skrze jeden z největších českých potravinářských závodů. Z něj se denně několik kilometrů...

4. října 2025

Nákupy s královským nádechem. Buckinghamský palác otevře první vánoční obchod

V areálu Buckinghamského paláce se v letošním roce poprvé objeví vánoční obchod. Návštěvníci v něj budou moci zakoupit oficiální královské produkty a také občerstvení. Obchod bude otevřen prostorách...

4. října 2025

Renault se chystá zrušit 3000 pracovních míst, hledá další snižování nákladů

Francouzský výrobce automobilů Renault hodlá zrušit zhruba 3000 pracovních míst, a to například v personálních, finančních a marketingových odděleních. Informoval o tom francouzský zpravodajský...

4. října 2025  14:20

Amazon přichází s vlastní značkou potravin, reaguje na vysoké ceny v obchodech

Společnost Amazon oznámila spuštění privátní značky potravin Amazon Grocery Měla by přilákat zákazníky zasažené inflací a její sortiment zahrnuje přes tisíc cenově dostupných výrobků napříč všemi...

4. října 2025

Bakterie E. coli může rozkládat odpad a přetvářet ho na léčiva, zjistili vědci

Vědecký tým z Edinburghu představil novou metodu využití plastového odpadu: běžnou bakterii E. coli, známou spíše jako původce střevních potíží, vědci upravili tak, aby dokázala přeměnit molekuly z...

4. října 2025

Evropa od uhlí odchází, Trump naopak. Zpřístupní miliony hektarů půdy pro těžbu

Trumpova administrativa podporuje těžbu uhlí. Do rozvoje tohoto sektoru, od kterého se kupříkladu země Evropské unie odklání, investuje 625 milionů amerických dolarů (asi 13,7 miliardy korun). Ty...

4. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie

Premium

Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.

4. října 2025

K mání je jeden ze symbolů Ameriky. Ranč, na kterém řádil Marlboro Man

Ve Wyomingu je na prodej historický ranč o rozloze bezmála čtyřicet tisíc hektarů, jehož majiteli jsou dva důchodci, bývalí lékaři. Prodávají ho ve funkčním stavu dokonce i s chovem dobytka. Realitní...

3. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.