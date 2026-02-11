Stěhování do tzv. „Bunkru miliardářů“, kde jsou sousedy zakladatel Amazonu Jeff Bezos anebo sedminásobný vítěz Super Bowlu Tom Brady, má podle odborníků souvislost s novými návrhy na daň z majetku v Kalifornii.
Pokud projde zákon Billionaire Tax Act, miliardáři, kteří jsou rezidenty Kalifornie, by museli zaplatit 5 procent z celkového majetku nad 1 miliardu dolarů (22 miliard Kč). To je celkem výmluvný důvod, proč Zuckerberg uvažuje o přestěhování mimo oblast Kalifornie.
Architektonický skvost u vody
Nové sídlo se nachází přímo naproti Biscayne Bay a nabízí výhledy, které berou dech. „Velké terasy, které se vinou kolem rohů budovy, nabízejí panoramatický výhled na oceán, a kromě toho se tu nachází propracované vodní prvky, nepostradatelný bazén a modré okenice, které dělají z domu opravdový klenot,“ uvedl Troy Ippolito, generální ředitel společnosti Troy Dean Home, která má prodej na starost. Soukromé molo zajišťuje přímou námořní dopravu na ostrov a zpět, takže rušnými silnicemi Floridy se Zuckerberg nemusí vůbec zabývat.
Indian Creek Island je uměle vytvořený ostrov s vlastní policejní silou, prestižním golfovým hřištěm uprostřed a extrémně omezeným přístupem pro veřejnost. Zkrátka dokonalé místo pro miliardáře, aby se tady ukryli a chránili své soukromí.
Mezi Zuckerbergovy nové sousedy patří kromě Bezose a Bradyho také dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem nebo finanční lídři jako Carl Icahn či Norman Braman.
„Jsme rádi, že ho máme,“ uvedla Irma Bramanová, manželka miliardářského automobilového magnáta Normana Bramana a potvrdila, že se Zuckerberg plánuje nastěhovat koncem roku.