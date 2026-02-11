Zuckerberg kupuje luxusní sídlo v Miami. Chce se vyhnout kalifornské dani

  16:26
Americký technologický magnát a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan kupují luxusní sídlo na nábřeží exkluzivního ostrova Indian Creek v Miami. Cena objektu se pohybuje mezi 150 až 200 miliony dolarů (3,7–4,9 miliardy Kč), podle zdrojů blízkých dohodě spíše k horní hranici.
Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan údajně kupují nově postavené...

Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan údajně kupují nově postavené megavily na ostrově Indian Creek Island v Miami na Floridě. Tato exkluzivní oblast, často označovaná jako „Bunkr miliardářů", je známá svými prominentními obyvateli a luxusními nemovitostmi u vody. (11. února 2026)

Stěhování do tzv. „Bunkru miliardářů“, kde jsou sousedy zakladatel Amazonu Jeff Bezos anebo sedminásobný vítěz Super Bowlu Tom Brady, má podle odborníků souvislost s novými návrhy na daň z majetku v Kalifornii.

Pokud projde zákon Billionaire Tax Act, miliardáři, kteří jsou rezidenty Kalifornie, by museli zaplatit 5 procent z celkového majetku nad 1 miliardu dolarů (22 miliard Kč). To je celkem výmluvný důvod, proč Zuckerberg uvažuje o přestěhování mimo oblast Kalifornie.

Architektonický skvost u vody

Nové sídlo se nachází přímo naproti Biscayne Bay a nabízí výhledy, které berou dech. „Velké terasy, které se vinou kolem rohů budovy, nabízejí panoramatický výhled na oceán, a kromě toho se tu nachází propracované vodní prvky, nepostradatelný bazén a modré okenice, které dělají z domu opravdový klenot,“ uvedl Troy Ippolito, generální ředitel společnosti Troy Dean Home, která má prodej na starost. Soukromé molo zajišťuje přímou námořní dopravu na ostrov a zpět, takže rušnými silnicemi Floridy se Zuckerberg nemusí vůbec zabývat.

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

Indian Creek Island je uměle vytvořený ostrov s vlastní policejní silou, prestižním golfovým hřištěm uprostřed a extrémně omezeným přístupem pro veřejnost. Zkrátka dokonalé místo pro miliardáře, aby se tady ukryli a chránili své soukromí.

Mezi Zuckerbergovy nové sousedy patří kromě Bezose a Bradyho také dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem nebo finanční lídři jako Carl Icahn či Norman Braman.

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

„Jsme rádi, že ho máme,“ uvedla Irma Bramanová, manželka miliardářského automobilového magnáta Normana Bramana a potvrdila, že se Zuckerberg plánuje nastěhovat koncem roku.

