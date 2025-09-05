Právník Mark S. Zuckerberg v žalobě podané u soudu v Indianapolis uvedl, že právo vykonává už 38 let – činil tak i v době, kdy byl jeho jmenovec, jeden z nejbohatších mužů světa ještě batole, napsal britský portál BBC.
Soudní podání také ukazují, že právník Zuckerberg zaplatil 11 000 dolarů (230 900 Kč) společnosti Meta za propagaci svých služeb, která byla následně neoprávněně odstraněna.
„Je to jako koupit si billboard na kraji dálnice, zaplatit za něj a pak vidět, jak přijdou a dají přes něj obrovskou plachtu a vy nezískáte to, co jste si koupili,“ uvedl právník Zuckerberg pro televizi WTHR.
E-maily s Facebookem, které rodák z Indiany sdílel s místními médii, naznačují, že ho společnost obvinila z nepoužívání svého „autentického jména“. Podle jeho slov následně musel předložit svůj průkaz totožnosti s fotografií, své kreditní karty a několik fotografií svého obličeje. Jeho účet Facebook zrušil v květnu, obnovil ho až po podání žaloby.
„Účet Marka Zuckerberga jsme obnovili poté, co jsme zjistili, že byl omylem deaktivován,“ uvedla společnost Meta. Podniká také kroky k tomu, aby se podobná chyba již neopakovala. „Vážíme si trpělivosti pana Zuckerberga v této záležitosti a pracujeme na tom, abychom se pokusili zabránit tomu, aby se to v budoucnu opakovalo.“
Každodenní výzvy
Právník Mark S. Zuckerberg si založil také svůj web, na němž popisuje i jiné obtíže se svým jménem, kterým musí čelit prakticky denně. Pravidelně prý dostává stížnosti, návrhy nebo požadavky na to, jak vylepšit Facebook. Lidé mu také volají ohledně Facebooku do kanceláře a požadují podporu či pomoc. Denně prý dostává přes stovku žádostí o přátelství na Facebooku.
Zážitky má nejen s Facebookem, ale také s aplikací Nextdoor, která umožňuje komunikaci mezi lidmi žijícími ve stejné čtvrti. Kvůli použití „falešného jména“ mu aplikace odstranila účet.
Jak také Zuckerberg popisuje na svém webu, na Messenger mu pravidelně chodí výhružné zprávy včetně výhrůžek smrtí. „Nemohu používat své jméno při rezervacích nebo při obchodních jednáních, lidé se myslí, že jde o vtip, a zavěsí,“ píše. Při účasti na konferencích tak raději nepoužívá své příjmení, neuvádí ho ani nikde na jmenovkách.
Kvůli jménu už ho dokonce kontaktovali z televizního pořadu, který zkoumá lidi se stejným příjmením, s námětem výměny životů nebo zaměstnání na jeden den. Zmínka o něm je také v učebnici Harvard Law School jako příklad člověka, který kvůli shodě jmen přišel o vlastní identitu.