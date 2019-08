Diplom z pěstování marihuany. Americké univerzity začínají nabízet kurzy

Konopí: biologie, společnost a průmysl. Tak se jmenuje kurz pro zájemce o vzdělání v oblasti marihuany, který loni na podzim spustila Cornellova univerzita v americkém městě Ithaca. Výuka se soustředí na vše od historie rostliny přes její pěstování až po její využití.

V příštím školním roce pak škola plánuje kurz rozšířit o magisterskou nadstavbu, která se bude zaměřovat hlavně na komunikaci s médii, akcionáři a investory marihuanových firem.

Pozadu nezůstávají ani další (především) americké vysoké školy. Právnická fakulta Vanderbiltovy univerzity nabízí studium nazvané „Marihuana a právo“, na univerzitě v Denveru se dá studovat „Podnikání s marihuanou“, Kalifornská univerzita zase otevřela „Psychologii marihuany“.



Také na univerzitě v Marylandu a na Clark University v Massachusetts vznikly kompletní nové bakalářské obory zaměřené na marihuanu. Po jejich dokončení se studenti stanou titulovanými odborníky na tuto rostlinu, její pěstování, prodej i legislativu.

Kromě podobných kurzů pak v USA vznikají i univerzity, které jsou na marihuanu přímo zaměřené, například první americká fytotechnologická univerzita Clover Leaf University v coloradském Denveru. Studiu konopí se věnuje i několik online projektů, například Cannabis Training University (CTU).



Trh s legální marihuanou trpí tím, že nemá dostatek zájemců o práci. Je to nedostatek pracovníků, kteří by byli kvalifikovaní, píše web Quartz. „Jsme jedním z největších trhů, který se vyvíjí bez jakýchkoli vyškolených odborníků,“ uvedl Jamie Warm, šéf kalifornského distributora marihuany Henry’s Original.



Trh s legální marihuanou v posledních letech roste raketovým tempem. Jen za loňských rok do něj investoři nalili více peněz než za předchozí tři roky dohromady. Firmy získaly deset miliard dolarů, to je zhruba dvojnásobek částky z let 2014–17.

Hodnota průmyslu za příštích šest let podle odhadů naroste na více než 65 miliard dolarů (podle některých až na více než 75 miliard), tedy zhruba o osm až deset miliard dolarů ročně. V přepočtu by tedy hodnota mohla za růstu o 185 až 231 miliard korun ročně dosáhnout až na 1,7 bilionu korun.



Někteří analytici však předpokládají, že se růst konopných firem nejen zpomalí, ale že dříve či později „konopná bublina“ splaskne. Podle informací webu Market Watch spekulanti na akciovém trhu takové firmy stále častěji takzvaně „shortují“ – půjčí si jejich akcie, prodají je a těsně před koncem výpůjční doby je znovu nakoupí. To v podstatě znamená, že sází na pokles jejich hodnoty. Doufají, že za dobu výpůjčky cena klesne.



Stroj na tvorbu pracovních míst

Hodnota konopných firem však zatím stále roste a spekulanti prodělávají. S rostoucí hodnotou průmyslu pak roste i množství pracovních míst, které vytváří. „Konopný průmysl je největším strojem na tvorbu pracovních míst v zemi,“ citoval časopis Forbes šéfa CTU Jeffreyho Zorna. „Jen loni stoupl počet pracovníků v konopném průmyslu o 44 procent, vzniklo 64 tisíc pracovních míst,“ dodal Zorn.



Marihuanový trh přitom zaměstnává lidi všech specializací – od pěstitelů přes lékaře či psychology až po právníky.



„Pokud chcete začít pracovat v nějakém průmyslu, musíte znát jeho každý aspekt,“ uvedla pro Quartz profesorka Carlyn S. Bucklerová z Cornellovy univerzity. „Jinými slovy: musíte rozumět té rostlině jako takové,“ dodal.

Colorado jako první americký stát povolilo prodej konopí (leden 2014):