Padesát miliard na neexistujících účtech. Konkurent PayPalu má potíže

Bývalý ředitel generální ředitel Marcus Braun uvedl, že se společnost zřejmě stala součástí masivního podvodu. „V současné době není jasné, zda došlo k podvodným transakcím na úkor společnosti ,“ řekl Braun pro server Deutsche Welle. „Wirecard podá stížnost na neznámého pachatele,“ dodal.

Problémy se ukázaly už v okamžiku, kdy auditorská firma EY odmítla podepsat účetní závěrku. Wirecard dosud nezveřejnil své výsledky za loňský rok, ani za první kvartál roku letošního. Nejistá budoucnost firmy tak bude záviset na vstřícnosti bank.



S těmi teď Wirecard vyřizuje nové podmínky půjček. Podle agentury DPA jsou však jednání konstruktivní a mezi bankami je zájem udržet Wirecard při životě, protože její pád by mohl způsobit šok finančnímu odvětví. Dohoda by mohla být do konce příštího týdne.

Konec finanční společnosti by Českou republiku nepoznamenal. Wirecard v Česku působí pouze okrajově, na rozdíl od Slovenska se na českém území nenachází jediná pobočka firmy. „Vím, že v tuzemsku má Wirecard pouze pár koncových klientů, nijak zásadně tu nepůsobí. Pád společnosti by tak české finanční prostředí nejspíš moc nezasáhl,” uvedl pro iDNES.cz výkonný ředitel společnosti APEK Jan Vetyška.

Pochybné působení v Asii

O podvodných transakcích Wirecardu se mluví už delší dobu, poprvé o tom informoval list Financial Times v lednu 2019. Pochybné působení Wirecardu probíhalo především v Asii. Podle filipínských finančních ústavů Bank of Philippine Islands (BPI) a BDO Unibank totiž neexistují materiály, které by prokázaly, že si u nich Wirecard uložil peníze. Jediné poskytnuté dokumenty jsou totiž podle obou institucí falešné.

Banky také shodně prohlásily, že Wirecard není jejich klientem. Totéž potvrdila i filipínská centrální banka, která uvedla, že žádné peníze do země nevstoupily.

BPI nicméně agentuře Reuters řekla, že suspendovala jednoho zaměstnance na pozici asistenta, jehož podpis se zřejmě objevil na jednom z falešných dokumentů. BDO pak centrální bance sdělila, že jeden z marketingových úředníků zřejmě podvodně vytvořil bankovní certifikát.

Problémy Wirecardu se začínají podepisovat i na akciích, které firmě minulý týden klesly o více než 70 procent. Na svou funkci pak rezignoval i šéf společnosti Marcus Braun. Své působení ve firmě ukončil s okamžitou platností po dohodě s dozorčí radou. Společnost nyní zvažuje řadu opatření, která mají zajistit, že bude schopna pokračovat v provozu, včetně snížení nákladů, restrukturalizace či ukončení činnosti některých divizí.

Společnost Wirecard zpracovává platby a poskytuje finanční služby, založena byla v roce 1999. V minulých letech byla v Německu dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. V roce 2018 byla dokonce začleněna do hlavního akciového indexu DAX, a to na úkor Commerzbank. V té době její tržní hodnota činila 24 miliard eur. Po propadu v minulém týdnu klesla na méně než tři miliardy eur, upozornil server BBC.