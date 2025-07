Kubánská manikérka Marisel Dariasová Valdésová nedávno strávila téměř šest hodin nanášením a zdobením akrylových nástavců pro jedinou klientku. Ve svém domě v Havaně si zřídila vlastní nehtový salon, ve kterém vystavuje specializované, dovážené produkty, které jsou ve městě drahé a velmi obtížně dostupné.

Nehty, které Dariasová vyrobila a nasadila své klientce, byly dlouhé nejméně 2,5 centimetru. Zákaznice si na ně nechala udělat kreslenou postavičku SpongeBoba, protože je to oblíbený motiv její dcery. Vzory maleb a zdobení nehtů jsou různorodé a všechny jsou ručně vyráběné.

Manikérka řekla, že při takové míře detailů nemůže zvládnout více než dva klienty denně. „Dříve to byla půlhodinová služba,“ řekla. „Byly to běžné manikúry, přírodní lakování a to bylo celé; teď se z toho všeho stalo umění. Kubánské ženy jsou velmi marnivé. Raději oželí jídlo, ale jejich nehty, vlasy, řasy a nohy musí být vždy upravené,“ dodala Dariasová.

Prohlubující se hospodářská krize ztěžuje obyvatelům Kuby téměř všechny aspekty života. Dlouhé fronty na autobusy, výpadky proudu a nedostatek energie jsou na ostrově každodenní záležitostí. Pro ty, kteří se naučili dělat extravagantní umělé nehty, ať už na základě online videonávodů nebo návštěv manikérů z jiných zemí, se tato práce stala důležitým zdrojem příjmů v omezené soukromé ekonomice Kuby.

Manikérky se také naučily stát se tvůrkyněmi obsahu s propracovanými účty na sociálních sítích, kde propagují a prodávají své služby s pomocí ne vždy úplně spolehlivého připojení Kuby k internetu. A přestože některé z nich mají vysokoškolské vzdělání, úprava umělých nehtů je pro ně způsob, jak si v neradostném ekonomickém klimatu vydělat nějaké peníze, píše AP.

Bez sociálních sítí ani ránu

Manikérka Dayana Rocheová představuje některé ze svých četných příspěvků také na sociálních sítích. „Je to základní nástroj, jak přilákat veřejnost, klienty. A musíte vytvářet hodně obsahu, protože na sociálních sítích vaši práci všichni vidí,“ říká.

Každá zákaznice se s manikérkou předem dohodne na ceně služby, která může být od deseti do čtyřiceti dolarů (asi 210 až 840 korun). To je spousta peněz v zemi, kde měsíční státní plat je kolem 5 000 kubánských pesos (asi 4 400 korun), i když mnoho rodin spoléhá na peníze, které jim posílají příbuzní ze zahraničí, a na státní příspěvky.

Materiály na umělé nehty si na Kubu dovážejí ze Spojených států nebo Panamy samy manikérky nebo jim je vozí jejich příbuzní, případně je nakupují u prodejců na Kubě. Ovšem malá lahvička profesionálního laku na nehty může stát i 15 dolarů.

Kubánky Miralys Maura Cruzová a její sestra vykonávají každodenní domácí práce s překvapivou hbitostí, přestože mají dvoucentimetrové nehty zdobené křišťály. „Bez nehtů jsem nikdo. Vím, že nejsou levné a že jsou dlouhé nehty luxus, ale je to moje osobní luxusní libůstka,“ uzavřela Cruzová.