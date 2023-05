Japonec vyzrál na přírodu. Za jeho mango dají zákazníci až pět tisíc korun

Nakagawa pěstuje manga ve sněhové oblasti Tokači v provincii Hokkaidó od roku 2011. Zatímco tam během jasných prosincových dní dosahuje teplota minusových hodnot, uvnitř jeho skleníku je 36 stupňů Celsia.

Podle vlastních slov by si farmář nikdy nemyslel, že by s mangy mohl dosáhnout úspěchu. „Nikdo mě na začátku nebral vážně,“ cituje slova dvaašedesátiletého farmáře agentura Bloomberg. „Chtěl jsem vytvořil něco přirozeného, z přírody,“ dodal.

K mangu přešel po letech práce v ropném byznysu. Pod vedením jiného pěstitele, který tvrdil, že mango je možné pěstovat i v zimních měsících, založil svou vlastní farmu a startup Noraworks Japan. Manga nyní prodává pod značkou Hakugin no Taiyo, což v překladu znamená „Slunce ve sněhu“.

Právě sníh a slunce hrají v případě pěstování manga klíčovou roli. Nakagawa sníh ze zimních měsíců skladuje a v létě ho používá k ochlazování svých skleníků, čímž oddaluje kvetení rostlin. V zimě naopak využívá horké prameny, k zahřívání skleníku. Mimo sezonu sklidí zhruba 5 000 kusů mang.

Tento proces umožňuje tropickému ovoci dozrát během chladnějších měsíců, kdy je kolem málo hmyzu. Nakagawa tak nemusí používat pesticidy. Klima na ostrově také snižuje potřebu postřiků proti plísním.

Sladší než klasika

Nakagawa tvrdí, že jeho manga mají vyšší obsah cukru, kromě toho se prý ovoce může pochlubit hladkou texturou. Všechno má ale svoji cenu. Například v roce 2014 vystavila obchodní společnost Isetan mango ve svém sídle v Tokiu. Jeden kus se tehdy prodal za téměř 400 dolarů (8 500 Kč). Nezvyklá cena ovoce se brzy dostala do titulků a přilákala pozornost veřejnosti.

Mezi klienty japonského farmáře patří také restauratéři, například známá asijská šéfkuchařka Nacuko Šódžiová, která ovoce používá ve svých dortech. Nakagawa má také zákazníky v zámoří, své ovoce zasílá například do maloobchodního řetězce v Hongkongu.

Pěstitele manga oslovila nedávno také čajová společnost Lupicia. „Jelikož nepoužíváme pesticidy, čajová společnost mě oslovila ohledně použití našich listů pro mangový čaj,“ zmínil Japonec.

Nakagawa má do budoucna ještě další cíle, chtěl by vypěstovat pomocí stejných metod i další tropické produkty. Přál by si, aby se oblast Tokači stala v zimě centrem produkce ovoce a podpořil tak místní ekonomiku, uzavírá Bloomberg.