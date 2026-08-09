Vysokou cenu ovoce způsobuje především nákladná doprava. „Vývoz je extrémně, extrémně drahý. Přesto se najdou lidé, kteří jsou ochotni takové částky zaplatit,“ uvedl pro Der Standard David Chen, šéf společnosti Natural House Taiwan. Tchajwanská manga se podle něj svou chutí mohou bez problémů měřit s produkcí z Indie nebo Pákistánu.
Tchajwanská vláda poslední roky své zemědělce v hledání nových odbytišť podporuje. Ostrov se tím snaží omezit závislost na Číně, která jej považuje za součást svého území a v minulosti dovoz několika druhů tchajwanského ovoce zakázala.
Omezení se týkala například ananasů, voskových jablek, anon ale i mang, které nyní míří do Evropy. Tchajwanský prezident Laj Čching-te kvůli tomu Peking obvinil, že ovoce využívá jako nástroj politického nátlaku.
|
Naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná, vzkázala Čína
Evropa má přísnější pravidla než Tchaj-wan
Prosadit se na evropském trhu však pro tchajwanské pěstitele není snadné. Musejí splnit přísné unijní limity, a to mimo jiné s ohledem na pesticidy. Farmář Jou Cang-fu, který letos odeslal do Evropy první zkušební zásilku, upozornil pro Der Standard, že Evropská unie klade vysoké nároky.
„Evropská unie je náročnější při výběru ovoce i při obhospodařování polí,“ uvedl Jou Cang-fu. Pěstitelé proto musejí přísněji hlídat celý proces, od péče o sady až po výběr plodů, které zvládnou dlouhou přepravu.
|
Okamura v Šanghaji: Na Tchaj-wan jezdit nebudeme. Chce přilákat čínské turisty
Sázka na luxusní ovoce
Manga se na Tchaj-wanu pěstují dlouhodobě. Nejznámější odrůda Irwin však dorazila ze Spojených států až v 60. letech minulého století. Ostrov loni sklidil více než 100 tisíc tun mang. Do zahraničí se však vyváží jen malá část. Hlavními odběrateli jsou dlouhodobě Japonsko, Hongkong a Jižní Korea.
Velké naděje pěstitelé vkládají do odrůdy Summer Snow. Právě tu Jou Cang-fu označuje za nejkvalitnější tchajwanské mango. „Snow manga jsou Louis Vuittonem mangového světa,“ uzavřel tchajwanský farmář pro Der Standard.