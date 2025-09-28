Z uličky hrůzy je květinový ráj. Sousedé v Anglii proměnili skládku v oázu klidu

Ještě před několika lety by se do uličky Newlyn Street stojící mezi čtyřmi desítkami domků málokdo odvážil vstoupit. Hromady matrací, ledniček, rozbitého skla a nábytku ztěžovaly přístup k popelnicím. Plevel dosahoval výšky až třiceti centimetrů a mezi odpadky se proháněly potkani. Místní byli na nepořádek zvyklí a nevěřili, že by se situace kdy mohla někdy změnit.
Zlom přišel, až když 33letá Yasmine El-Gabryová uviděla sousedku, jak na kolenou vytrhává plevel. Přidala se k ní. A během několika týdnů se zapojilo ještě víc lidí. Nejprve uklidili malý úsek, pak polovinu uličky, nakonec celé místo. Díky tomu se začali sousedé poznávat. Po roce, kdy se sotva zdravili, se z nich stala komunita, píše portál Manchester Evening News.
Pomohla i média
Když byl prostor čistý, přestali sem lidé odpadky vozit. „Najednou se všichni styděli to místo znovu znečistit,“ popsala Yasmine. Pomohla i přítomnost místních, kteří často zalévali nově vysazené rostliny a příchozím vysvětlovali, že tady se už odpadky nevyhazují.
Finanční injekce od města ve výši 1 200 liber umožnila nákup záhonů, kompostu a rostlin. Lidé vysadili více než dva metry vysoký fíkovník, koriandr, pažitku a další bylinky a zeleninu. Po čase se mezi zelení objevily i včely, motýli a žáby. „Nečekala jsem, že to bude tak krásné. Myslela jsem, že to bude jen čisté, ale pořád nehezké. Teď je to nádherný koutek přírody,“ řekla Yasmine.
Město navíc nechalo nainstalovat brány, které přece jen chrání prostor před dalšími černými skládkami. Místo dnes slouží k odpočinku i tichému posezení po práci. Někteří tam chodí zalévat rostliny, jiní si jen v klidu sednout. „Každý přispívá podle svých možností. Nemusíte tu být celý den, stačí udělat, co zvládnete,“ uzavírá Yasmine.
