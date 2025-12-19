„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je hravý, barevný, inspirativní a plný pozitivní energie. Nabízí prostor, kde se propojuje moderní pohostinnost s autentickou duší Budapešti,“ říká šéf CPI Hotels Jan Kratina.
Hotel nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má svůj vlastní charakter a vypráví jiný příběh. Interiér kombinuje nostalgické prvky maďarské popkultury s moderními technologiemi a důrazem na komfort hostů.
Skupina CPI expanduje v Budapešti, otevřela nový hotel Mamaison
Součástí hotelu je Funky Budapest Bistro & Bar, nový gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou Budapešti 70. až 90. let a lehkostí současného městského stylu. Zahrnuje lobby bar, prostor pro hotelové snídaně a během dne a večera také à la carte bistro, které nabízí moderní pojetí tradičních maďarských jídel.
Součástí konceptu je také barová zóna s přímým vstupem z ulice, fungující jako částečně otevřená, ale krytá terasa. Místo ožívá hudební atmosférou a večerními mini DJ sety, koktejly inspirovanými tradičními pouťovými atrakcemi a výrazným vizuálním stylem, díky kterému se prostor stává přirozeným společenským centrem hotelu.
K dispozici je také konferenční místnost Danube s kapacitou až 53 osob, vybavená moderní audiovizuální a streamovací technikou. Pro maximální pohodlí hostů je k dispozici 24/7 recepce a přístup do Sunbeam Spa & Fitness Room.