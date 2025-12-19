Skupina CPI posiluje v Budapešti, otevřela další hotel Mamaison

Autor:
  11:36
Společnost CPI Hotels posiluje své zastoupení na maďarském trhu. Nově zde otevřela čtyřhvězdičkový hotel Mamaison Vibe Hotel Downtown. Nachází se v centru poblíž Dunaje a známých památek jako je bazilika sv. Štěpána a Řetězový most.
Funky Sky View pokoj v Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest****. | foto: Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest

„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je hravý, barevný, inspirativní a plný pozitivní energie. Nabízí prostor, kde se propojuje moderní pohostinnost s autentickou duší Budapešti,“ říká šéf CPI Hotels Jan Kratina.

Hotel nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má svůj vlastní charakter a vypráví jiný příběh. Interiér kombinuje nostalgické prvky maďarské popkultury s moderními technologiemi a důrazem na komfort hostů.

Součástí hotelu je Funky Budapest Bistro & Bar, nový gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou Budapešti 70. až 90. let a lehkostí současného městského stylu. Zahrnuje lobby bar, prostor pro hotelové snídaně a během dne a večera také à la carte bistro, které nabízí moderní pojetí tradičních maďarských jídel.

Součástí konceptu je také barová zóna s přímým vstupem z ulice, fungující jako částečně otevřená, ale krytá terasa. Místo ožívá hudební atmosférou a večerními mini DJ sety, koktejly inspirovanými tradičními pouťovými atrakcemi a výrazným vizuálním stylem, díky kterému se prostor stává přirozeným společenským centrem hotelu.

K dispozici je také konferenční místnost Danube s kapacitou až 53 osob, vybavená moderní audiovizuální a streamovací technikou. Pro maximální pohodlí hostů je k dispozici 24/7 recepce a přístup do Sunbeam Spa & Fitness Room.

