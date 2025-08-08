Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Mnoho amerických domácností už od koronavirové pandemie obrací každý dolar. Oproti dřívějšku o výdajích mnohem více přemýšlejí a maloobchodníci se obávají, že na další cenový skok směrem vzhůru už nejsou připraveny. Diskuze o cenách se týkají elektroniky, hraček, drogerie i potravin, píše agentura Reuters.
„Musíme brát v potaz nynější citlivost amerických zákazníků,“ řekl agentuře Reuters Frans Muller, šéf nizozemského maloobchodního řetězce Ahold Delhaize. Skupina, která pod značkou Albert podniká i v Česku, je ve Spojených státech zastoupená sítí supermarketů Stop & Shop nebo Food Lion.
Muller je ale zároveň názoru, že cesta zdražování není v případě Spojených států ideální. Místo toho by se firmy podle něj měly zaměřit na rostoucí objemy prodejů a ceny i přes cla ideálně zachovat. Proto také Ahold tlačí také na své dodavatele, aby ceny svých produktů v ideálním případě vůbec nezvyšovali.
Rozhoduje i věrnost ke značce
Během vyjednávání se svými dodavateli vedení skupiny Ahold využívá toho, že sám řetězec stojí hned za několika svými vlastními značkami, které konkurují známějším výrobcům. Má tedy do požadavků od producentů lepší vhled, píše Reuters.
Třeba Procter & Gamble oznámil, že zdražení v blízké době očekává u čtvrtiny svých prodávaných výrobků v USA, a to právě kvůli vyšším clům. Na vyšší ceny drogistického zboží se tak už brzy musí připravit třeba zákazníci Walmartu.
„Výrobci tlačí na vyšší ceny hlavně u produktů, u kterých nemají zákazníci tolik alternativ. Důležitým aspektem je také zákaznická věrnost k dané značce,“ uvedl pro Reuters konzultant Bobby Gibbs. Zároveň dodal, že kromě amerických cel na zdražování tlačí i další faktory. Rostou náklady na práci a zdražují i některé komodity. Příkladem je třeba káva nebo čokoláda.
Agresivní strategie
Někteří američtí maloobchodníci místo zdražování volí i cestu dočasného stažení z prodeje. Má jít o novou vyjednávací strategii, která u řady dodavatelů navíc údajně slaví úspěch. Příkladem je pivovar Heineken, který přiznal, že kvůli neshodám s obchodníky mu v poslední době oproti dřívějšku klesly tržby.
Agentura Reuters uvedla, že z oslovených 300 amerických společností oznámilo zdražení nejméně 102 z nich. Další o tom však ještě uvažují, a to také v závislosti na tom, jakým směrem se obchodní politika Donalda Trumpa bude dál vyvíjet. Americký prezident každopádně stále věří, že cla jsou cestou k oživení americké výroby, zvýšení počtu nových pracovních míst i výraznějším investicím ze strany zahraničních firem.
Řada maloobchodníků se navíc čím dál více slučuje do větších aliancí. Ty mají zdůraznit vyjednávací sílu řetězců vůči dodavatelům. Maloobchodníci zároveň do budoucna chtějí daleko více vsadit na vlastní značky, které mají být oproti tradičním výrobcům mnohem levnější, uzavírá Reuters.